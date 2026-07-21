Neuhofen – Verkehrsunfall in Neuhofen: Pkw kollidiert mit Baum



Neuhofen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein unachtsamer Moment führte am Montagmorgen (20.7.2026) zu einem Verkehrsunfall im „Eichelgarten“ in Neuhofen. Eine Autofahrerin kam dabei mit dem Schrecken davon. Gegen 10:15 Uhr befuhr die 80-jährige Autofahrerin die Straße „Eichelgarten“ in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund von Unachtsamkeit der Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Baumstamm brach. Das Auto wurde bei der Kollision massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 15.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:57