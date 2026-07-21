Mosbach – Bekannte Melodien auf Ukulele und Anklung



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik-Ensemble aus Südkorea gastiert am Sonntag, 26. Juli, in der Johanneskirche Mosbach

Zu einer „musikalischen Reise um die Welt“ laden Changsoo Kim und das „Korean Bambell Ukestra“ am Sonntag, 26.

Juli, in die Johanneskirche (Neckarburkener Straße 40) ein. Im Rahmen des „K-Ukulele Europe Projects 2026“ spielt das

südkoreanische Ensemble auf Einladung des Pfarramts in der Johannes-Diakonie bekannte Melodien und Lieder aus vielen

Ländern.

Diese werden sowohl auf der Ukulele als auch auf dem Anklung – auch Bambell genannt – sowie von Gesangssolisten

vorgetragen.

Während die Ukulele sich bereits seit einigen Jahrzehnten auch in Europa immer größerer Beliebtheit erfreut, ist das Anklung noch

weitgehend unbekannt. Das ursprünglich aus Indonesien stammende Klanginstrument aus Bambusholz ist im asiatischen Raum inzwischen

recht verbreitet. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:18