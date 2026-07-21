Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendschutz im Fokus: Acht Verstöße bei Schwerpunktkontrollen in der Mannheimer Innenstadt festgestellt – Im Rahmen gezielter Jugendschutzkontrollen hat das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt am Montagnachmittag bis in die Abendstunden verstärkte Maßnahmen zur Überwachung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) durchgeführt. Im Mittelpunkt standen insbesondere Bereiche, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten waren sowohl in Uniform als auch in Zivil unterwegs. Kontrolliert wurden unter anderem Spielplätze, Schulhöfe, Parks und Fußgängerzonen. Ziel der Aktion war es, den verbotenen Cannabiskonsum in Anwesenheit von Minderjährigen zu unterbinden, über die gesetzlichen Regelungen aufzuklären und Verstöße konsequent zu ahnden.

49 Personen kontrolliert – Acht Verstöße festgestellt

Im Verlauf des Einsatzes kontrollierte die Polizei insgesamt 49 Personen. Dabei wurden acht Verstöße festgestellt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim entfielen drei Verstöße auf das Konsumcannabisgesetz, ein weiterer auf das Betäubungsmittelgesetz.

Darüber hinaus sprachen die Einsatzkräfte fünf Platzverweise aus.

Mann wegen Verdachts des Kokainhandels festgenommen

Bei einer der kontrollierten Personen ergaben sich zudem Hinweise auf den Verdacht des unerlaubten Handels mit Kokain. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei kündigt an, auch künftig vergleichbare Kontrollen durchzuführen, um den Jugendschutz konsequent durchzusetzen und Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz zu verfolgen.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 11:18