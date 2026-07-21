Ludwigshafen-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Anwohnerinnen und Anwohner der Gartenstadt: Die seit Jahren umstrittene 50-km/h-Strecke in der Niederfeldstraße soll künftig der Vergangenheit angehören. Die Stadt Ludwigshafen plant, den Abschnitt im Rahmen eines sogenannten Lückenschlusses nach § 45 StVO in die bestehende Tempo-30-Zone einzubeziehen. Damit wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Die Entscheidung geht aus einer nachgereichten Stellungnahme der Stadtverwaltung zur Ortsbeiratssitzung Gartenstadt vom 19. Juni 2026 hervor. Die FWG-Fraktion hatte beantragt, den bislang mit 50 km/h ausgeschilderten Straßenabschnitt an die bereits bestehenden Tempo-30-Zonen anzuschließen.

Die Stadtverwaltung bestätigt nun die geplante Umsetzung: „Die Straßenverkehrsbehörde plant, den genannten Abschnitt im Rahmen eines Lückenschlusses nach § 45 StVO in die bestehende Tempo-30-Regelung aufzunehmen und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h festzulegen.“

Mehr als zehn Jahre Diskussionen

Für Hans Arndt (FWG), Antragsteller und stellvertretender Ortsvorsteher der Gartenstadt, ist die Entscheidung ein lange erwarteter Erfolg. Nach seinen Angaben wurde die sogenannte 50-km/h-Insel in der Niederfeldstraße über mehr als ein Jahrzehnt im Ortsbeirat diskutiert.

„Ich war über den positiven Bescheid einigermaßen sprachlos“, erklärt Arndt. In den vergangenen Jahren hätten sämtliche Fraktionen im Ortsbeirat die Einführung einer durchgehenden Tempo-30-Regelung unterstützt. Entsprechende Anträge seien jedoch immer wieder mit ablehnenden Stellungnahmen der Verwaltung beantwortet worden.

Mehr Sicherheit und weniger Verkehrsschilder

Mit dem geplanten Lückenschluss wird künftig die gesamte Niederfeldsiedlung als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Nach Ansicht der FWG sorgt dies nicht nur für mehr Verkehrssicherheit, sondern reduziert auch den sogenannten „Schilderwald“, da der Wechsel zwischen unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen entfällt.

Darüber hinaus könnten durch die einheitliche Geschwindigkeitsregelung häufige Beschleunigungs- und Bremsvorgänge verringert werden. Entscheidend werde jedoch sein, dass sich die Verkehrsteilnehmer künftig auch an die neue Höchstgeschwindigkeit halten.

Mit der angekündigten Umsetzung erfüllt die Stadt Ludwigshafen eine langjährige Forderung des Ortsbeirats und zahlreicher Anwohner der Gartenstadt.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 09:31