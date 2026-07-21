Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Suchaktion im Malerviertel – Polizeibeamter springt ins Wasser und rettet erschöpften HundEin Polizeieinsatz mit glücklichem Ausgang hat sich am Dienstagvormittag (21.07.2026) im Ludwigshafener Malerviertel ereignet. Ein entlaufener Zwergpudel konnte nach einer aufwendigen Suche von einem Polizeibeamten aus dem Hafenbecken gerettet werden. Der Hund blieb unverletzt und wurde seinem erleichterten Besitzer zurückgegeben.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz war der Besitzer mit seinen beiden Zwergpudeln im Bereich des Malerviertels spazieren, als sich einer der Hunde plötzlich von der Leine losriss und davonlief. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen und Diensthundestaffel im Einsatz

Unmittelbar nach der Meldung begann eine umfangreiche Suchaktion. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie die Diensthundestaffel beteiligten sich an der Suche nach dem entlaufenen Vierbeiner.

Schließlich ging ein entscheidender Hinweis eines Zeugen ein: Der Hund schwamm mitten im Hafenbecken auf Höhe der Schwanthaler Allee und war bereits sichtlich erschöpft.

Polizeibeamter springt ins Wasser

Da der kleine Hund zu ertrinken drohte, zögerte ein Polizeibeamter keine Sekunde. Er sprang in das Hafenbecken, erreichte den Zwergpudel und brachte ihn sicher ans Ufer.

Der Hund überstand den Vorfall glücklicherweise unversehrt und konnte anschließend auf der Parkinsel seinem Besitzer wohlbehalten übergeben werden.

Der Einsatz sorgte vor Ort für große Erleichterung und zeigt einmal mehr, dass Polizeibeamte nicht nur Menschen, sondern auch Tiere in Not retten.

Quelle; Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 14:29