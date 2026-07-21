Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Nachtragsmeldung: Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichen weitere Details zum tödlichen Unfall in der GartenstadtNach dem schweren Verkehrsunfall am Montagvormittag (20.07.2026) im Bereich der Edenkobener Straße / Mußbacher Straße, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt worden war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz nun weitere Informationen veröffentlicht. Die zunächst schwer verletzte 78-jährige Anwohnerin erlag ihren Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 79-jährige Autofahrerin gegen 10:55 Uhr mit ihrem Pkw die Edenkobener Straße in Richtung Mußbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sie während eines Wendemanövers ihr Fahrzeug zurück und prallte rückwärts gegen ein Tor sowie eine Gartenhecke.

Hinter dem Tor beziehungsweise der Hecke befand sich zu diesem Zeitpunkt die 78-jährige Anwohnerin. Sie wurde von dem Fahrzeug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen werden gemeinschaftlich von der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz geführt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

MRN-News wird über den Fortgang der Ermittlungen berichten.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 09:28