Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Vortrag geht es um die Zeit nach der Diagnose – voller Fragen, Unsicherheiten und Handlungsdruck. Der Vortrag zeigt, wie Angehörige und ihr Umfeld jetzt konkrete Schritte gehen können. Von grundlegenden Informationen über Demenz bis hin zu praktischen Tipps für Kommunikation und Umgang: Sie erhalten wertvolle Werkzeuge. Außerdem lernen Sie Entlastungsangebote im Versorgungssystem kennen. Damit Sie Orientierung, Unterstützung und neue Zuversicht gewinnen. Der Vortrag richtet sich an Menschen mit Demenz, betreuende An- und Zugehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen. Der Vortrag ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei.
Veranstaltungstermin:
Dienstag, 04.08.2026 |16:00 – 18:00 Uhr
Veranstaltungsort:
Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Mundenheimer Str. 239
67071 Ludwigshafen
Um Anmeldung wird gebeten unter:
Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Anette Krumhaar | Tel. 0621-56 98 60
Quelle: Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.
Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 10:34