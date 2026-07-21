Landau/Südpfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Warnmeldung: Betrüger rufen vermehrt ältere Menschen in den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße an

Die Polizeidirektion Landau warnt aktuell vor einer Häufung von Betrugsanrufen durch falsche Polizeibeamte in der Südpfalz. Betroffen sind mehrere Ortschaften in den Landkreisen Germersheim (GER) und Südliche Weinstraße (SÜW). Insbesondere ältere Menschen geraten derzeit verstärkt ins Visier der Betrüger.

Nach Angaben der Polizei geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und versuchen, ihre Opfer zur Herausgabe von Geld, Wertgegenständen oder persönlichen Informationen zu bewegen. Ziel der Täter ist es, das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen und sie anschließend finanziell zu schädigen.

Polizei gibt wichtige Verhaltenstipps

Die Polizeidirektion Landau appelliert an die Bevölkerung, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn über diese Betrugsmasche zu informieren und warnt eindringlich:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Nennen Sie keine sensiblen Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Haustür.

Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson, beispielsweise Angehörige oder Nachbarn, hinzu.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Polizei bittet um Meldung verdächtiger Anrufe

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und den Vorfall der Polizei melden. Jeder Hinweis kann dabei helfen, weitere Straftaten zu verhindern und die Täter zu ermitteln.

Die Polizeidirektion Landau ist unter der Telefonnummer 06341 287-0 erreichbar.

Die Polizei rät außerdem, mit älteren Familienmitgliedern über die Betrugsmasche zu sprechen und sie für diese Form des Telefonbetrugs zu sensibilisieren.

Quelle: Polizei Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 14:36