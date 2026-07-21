

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 3. bis 5. August können Kinder im Carl Bosch Museum von acht bis zehn Jahren gemeinsam „Forschen, sammeln und tüfteln wie Carl Bosch“. Ein „Theaterworkshop“ vom 10. bis 14. August bietet Kindern von zehn bis 13 Jahren die Möglichkeit, ihr Talent im Inszenieren, Spielen und Regie führen zu erproben. Ob Spanisch oder Englisch – die Sommerferienkurse „Fit fürs neue Schuljahr“ ab 7. September für die Mittelstufe lassen Jugendliche ganz entspannt ins neue Schuljahr starten. Der Kurs „Lernen kann Spaß machen“ für Schüler*innen ab elf Jahren am 7. und 8. September bietet ein effektives Lern-Coaching. Ein spannendes Online-Rollenspiel erwartet 13- bis 16-Jährige bei „Le mannequin empoisonné – Ein französischer Mitmach-Krimi“ am 7. September. Wer gerne seine Kenntnisse in Latein festigen und vertiefen möchte, kann dies in den Onlinekursen „Fit in Latein! Für das 1. Lernjahr“ oder „Fit für die Oberstufe – Latein-Grundlagen sicher beherrschen!“ jeweils vom 8. bis 11. September.

Anmeldung für diese Sommerferien-Kurse bei:

Volkshochschule Heidelberg, Tel. 06221/9119-11 oder unter www.vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Volkshochschul Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 10:39