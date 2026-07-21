

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mähroboter können für Igel und andere gartenbewohnende Kleintiere wie Amphibien, Reptilien und wirbellose Tiere zur Gefahr werden. Nach bisherigen Forschungsergebnissen gibt es derzeit keine Modelle, die Tiere zuverlässig erkennen und vor Kollision schützen. Mähroboter können daher nicht als wildtiersicher eingestuft werden.

Besonders gefährdet sind dämmerungs- und nachtaktive Tiere wie Igel. Igel flüchten bei Gefahr häufig nicht, sondern rollen sich ein. Dadurch können sie von Mährobotern schwer oder tödlich verletzt werden.

Die Stadt Heidelberg empfiehlt daher, Mähroboter ausschließlich tagsüber und möglichst unter Aufsicht einzusetzen. Vor Arbeiten mit Rasentrimmern unter Hecken sollte zudem geprüft werden, ob sich dort Igel, Amphibien oder andere Tiere aufhalten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 11:20