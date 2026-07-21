

Heidelberg/ Metropolregion Rhein-Neckar – Vor dem Beginn der Sommerferien lädt das Seelsorge-to-go-Team am Samstag, 25.07.2026, von 11 bis 13 Uhr zusätzlich zum offenen Gesprächsangebot vor der Providenzkirche in der Hauptstraße in Heidelberg dazu ein, in der Kirche einen Reisesegen von Pfarrerin Christiane Bindseil oder Pfarrerin i. R. Elisabeth Müller-Schmidtborn mit auf den Weg zu nehmen. Wer den Sommer in Heidelberg verbringt, ist herzlich zu einem Segen für Daheimbleibende eingeladen.„Gottes Segen gilt jedem und jeder, immer. Es tut gut, sich das bewusst zu machen, gerade wenn der Alltag unterbrochen wird durch Ferien, durch Urlaub zu Hause oder durch Reisen. Wir laden die Menschen ein, sich Gottes Segen zusprechen zu lassen für diese Unterbrechung“, sagt Pfarrerin Christiane Bindseil. Das Angebot „Seelsorge-to-go“ blickt im Juli 2026 auf zwei erfolgreiche Jahre zurück. Seit 2024 stehen Zweierteams aus Seelsorgenden nicht nur jeden Samstag vor der Providenzkirche in der Heidelberger Altstadt, sondern an besonderen Feiertagen auch immer wieder an Orten, wo Menschen für ein offenes Ohr und spirituellen Beistand dankbar sind, zum Beispiel auf dem Friedhof am 1. November oder in der Passionszeit. Bei „Seelsorge to go“ gibt es immer ein offenes Gesprächsangebot, manchmal auch ein interaktives Mitmachangebot, immer geht es aber darum, mitten im Alltagsgeschehen für die Menschen da zu sein, zuzuhören und auf Wunsch auch gemeinsam zu beten. Viele wertvolle Begegnungen, Impulse und Gespräche bestärken die Haupt- und Ehrenamtlichen dabei, diesen Weg weiterzugehen und mit einem niedrigschwelligen Angebot auch die zu erreichen, die selbst nicht aktiv den Weg zur Seelsorge gehen würden. „Seelsorge-to-go ist keine Einbahnstraße, sondern lebt vom Austausch. Auch wir nehmen immer etwas mit, wenn wir zusammenpacken und das Erlebte Revue passieren lassen“, betont Pfarrerin Verena Mätzke, die zusammen mit Christiane Bindseil das Angebot koordiniert.

Quelle:. Evangelische Kirche Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 10:28