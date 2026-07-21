

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage auf Höhe der Nadlerstraße beginnen in Kürze Arbeiten der Stadtwerke Heidelberg an der Fernwärmeversorgung. Bereits ab Mittwoch, 22. Juli 2026, wird die Baustelle eingerichtet. Dafür wird die Nadlerstraße voll gesperrt.

Die eigentlichen Arbeiten in der Friedrich-Ebert-Anlage beginnen am Montag, 27. Juli 2026 und enden voraussichtlich am Freitag, 25. September 2026. Der Verkehr wie auch Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr können die Baustellen jederzeit einspurig passieren. Die Nadlerstraße bleibt während der Bauzeit voll gesperrt.

Für die im Bauzeitraum stattfindenden Großveranstaltungen wird die Baustelle jeweils vorübergehend zurückgebaut, sodass die verkehrlichen Auswirkungen möglichst gering gehalten werden. Für den Fuß- und Radverkehr ergeben sich keine Einschränkungen. Beide können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Die Stadt Heidelberg bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen während der Bauarbeiten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 11:17