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21.07.2026, 11:42 Uhr

Heidelberg – Ferienportal: Ferienprogramme bieten auch kurzfristig buchbare Plätze

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Skateboarden ist eines von vielen Ferienpass-Angeboten im Jubiläumsprogramm. Foto: Felix Baecker
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer die Ferien in Heidelberg verbringt, hat die Wahl zwischen zahlreichen Programmen für Kinder und Jugendliche. Einen Überblick bietet das städtische Ferienportal mit insgesamt mehr als 500 Veranstaltungen in allen Schulferien. Auch kurzfristig sind dort noch viele freie Plätze zu finden. Zusätzliche Abwechslung bietet der Ferienpass, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Unter dem Motto „Back to the 70s“ stehen besondere Retro-Aktionen für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren auf dem Programm. Außerdem gibt es mit dem Pass wieder freien Eintritt in Schwimmbad und Zoo und andere Vergünstigungen. Familien mit geringem Einkommen unterstützt die Stadt niedrigschwellig bei den Kosten für Ferienbetreuung und Freizeiten.

Ferienportal: Freie Plätze auf einen Blick

Ob Ganztagsbetreuung, Workshop, Ausflug oder Ferienfreizeit im In- und Ausland: Für die Sommerferien gibt es derzeit noch bei 150 Angeboten freie Plätze. Das Heidelberger Ferienportal bündelt die Programme vieler verschiedener Veranstalter und erleichtert Familien durch Filterfunktionen die schnelle Suche nach passenden Ferienprogrammen. Alle Angebote auf www.heidelberger-ferienportal.de.

Ferienpass: abwechslungsreiches Programm, viele Vergünstigungen

Der Ferienpass ist bereits zum dritten Mal digital verfügbar. Mehr als 2.000 Heidelberger Kinder und Jugendliche haben sich in diesem Jahr für die Verlosung der Teilnahmeplätze angemeldet – so viele wie noch nie. Am Donnerstag, 23. Juli 2026 wird das Onlineportal des Ferienpasses ab 18 Uhr wieder geöffnet. Wer dann noch einen Ferienpass für freien Eintritt in Tiergartenbad, Zoo oder andere Vergünstigungen erwerben möchte, kann sich online registrieren und den Pass erstellen. Einzelne noch verfügbare oder zurückgegebene Veranstaltungsplätze können direkt per Klick gebucht werden. Der Ferienpass kostet elf Euro. Für Kinder und Jugendliche mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ ist er kostenlos. Das Ferienpassteam beantwortet Fragen und unterstützt bei der Online-Registrierung von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr in der Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Plöck 2a oder am Infotelefon unter 06221 58 38310. Informationen und Programmübersicht sind auch mehrsprachig verfügbar unter www.unser-ferienprogramm.de/heidelberg.

Feriengutscheine für Familien mit geringem Einkommen

Familien mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ erhalten für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren jährlich drei Feriengutscheine im Wert von jeweils 120 Euro. Die Gutscheine können für die Bezahlung vieler ganztägiger Betreuungsangebote sowie Ferienfreizeiten im In- und Ausland genutzt werden. Gutscheinberechtigte Programme sind im Ferienportal gekennzeichnet. Weitere Informationen sind online verfügbar unter www.heidelberg.de/feriengutscheine.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 11:42

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