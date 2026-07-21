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Pop Gottesdienst Sabine Arndt
21.07.2026, 10:03 Uhr

Heidelberg – Ed Sheeran-Gottesdienst in Heiliggeist am 11. Oktober

Pop Gottesdienst Sabine Arndt
Das Foto zeigt den Adele-Gottesdienst im September 2024. Bildrechte: Sabine Arndt.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher des Gottesdienstes am Sonntag den 11. Oktober in der Heiliggeistkirche um 11 Uhr, nämlich der Ed Sheeran-Gottesdienst.

Hier die Eckdaten:

Mitwirkende:

Ansprache und Liturgie: Vincenzo Petracca

Musik: Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums) und Manuel Schienke (Piano)

Tanz: Aurelia de Maio (Hip-Hop-Weltmeisterin)

Tickets: Kostenlose Platzreservierung ab 25. Juli über Ticketsystem auf www.heiliggeist-heidelberg.de

Veranstalter: Heiliggeist Heidelberg

Anknüpfend an die Taylor-Swift- und Lady-Gaga-Gottesdienste führt Heiliggeist in gewohnter Weise die Reihe „Citykirche Rock ’n‘ Pop“ fort. Der Pop-Gottesdienst am 11. Oktober um 11 Uhr in der Heiliggeistkirche am Heidelberger Marktplatz beschäftigt sich mit der Pop-Ikone Ed Sheeran. Eine Platzreservierung ist notwendig und kostenlos ab dem 25. Juli möglich unter www.heiliggeist-heidelberg.de.

Anstelle der Orgel spielt eine Band. Tine Wiechmann (Vocals), Christoph Carl (Bass), Jens Nobiling (Drums) und Manuel Schienke (Piano) lassen sieben Songs von Ed Sheeran erklingen. Zur Livemusik tanzt die Hip-Hop-Weltmeisterin Aurelia de Maio. Pfarrer Vincenzo Petracca verbindet die Pop-Songs mit der Liturgie und der Ansprache.

Ed Sheeran ist einer der einflussreichsten Musiker der Gegenwart. Der Singer-Songwriter hat über 150 Millionen Tonträger verkauft. Von einem unbekannten Straßenmusiker hat er sich zu einer globalen Pop-Ikone entwickelt. Sein Markenzeichen ist Authentizität. Seine Lieder sind voller christlicher Worte und Symbolik.

Ed Sheerans Vater ist irischer Herkunft und in einer großen katholischen Familie aufgewachsen. Die Religiosität seiner Eltern und Großeltern hat den Künstler schon früh geprägt. Als Kind ging er regelmäßig in die Kirche und sang bereits im Alter von vier Jahren im Kirchenchor. Letztes Jahr hat er auf seinem Anwesen in England eine eigene Kapelle errichtet. Sie ist privater Rückzugsort für stille Kontemplation und Gebet. Zudem dient sie als Ort für Taufen und Hochzeiten. Der Glaube an Gott ist für ihn schön, trostvoll und wichtig. So sagte er beispielsweise: „Ich denke, an etwas zu glauben, ist wichtig. Meine Mutter findet viel Trost in ihrer Religion. Es ist schön, an etwas zu glauben. Und wenn Leute sterben, ist es schön zu glauben, dass sie an einen besseren Ort gehen.“ Der Gottesdienst befasst sich Ed Sheerans Person, seinen Songs und seiner Spiritualität.

Der Pop-Gottesdienst ist der 17. in der Reihe um Pop-Ikonen, die es in Heiliggeist seit 2015 gibt. Die Reihe beschäftigt sich in Themen-Gottesdiensten mit Rock- und Pop-Stars, ihren Liedern und ihrer Spiritualität. Der Taylor Swift-Gottesdienst 2024 fand ein internationales Echo. Die Pop-Gottesdienste sollen Einblicke in die Persönlichkeit und den Glauben der Künstler*innen bieten und dessen Ausdruck erfahrbar machen. Ziel ist es, durch die Verbindung von Pop-Kultur und Liturgie neue Formen der spirituellen Erfahrung anzubieten und besonders junge Menschen anzusprechen.

Kontakt: Vincenzo Petracca, Pfarrer an der Heiliggeistkirche, E-Mail: Vincenzo.Petracca@kbz.ekiba.de, Heiliggeiststr. 17, 69117 Heidelberg, https://heiliggeist-heidelberg.de

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 10:03

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