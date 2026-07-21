Dannstadt-Schauernheim – 40-Jähriger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft



Dannstadt-Schauernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montagnachmittag (20.07.2026), gegen 17:40 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt auf der A61 in Höhe Dannstadt-Schauernheim einen 40-jährigen Autofahrer. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten circa 45 Gramm Kokain sicher. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag (21.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge. Der 40-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:06