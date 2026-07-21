Böhl-Iggelheim – Zweirad-Kollision beim Überholen auf der L528



Böhl-Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein missglücktes Überholmanöver zwischen zwei Zweiradfahrern führte am Montagabend auf der Landstraße 528 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Motorradfahrerin.

Am Montag, den 20.7.2026 gegen 20:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Motorradfahrerin die L528 (Speyerer Straße) von Böhl-Iggelheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Vor ihr war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in derselben Richtung unterwegs. Als der vorausfahrende Leichtkraftradfahrer ein Handzeichen gab, setzte die nachfolgende Motorradfahrerin zum Überholen an.

Dabei kam es zur Kollision: Die Motorradfahrerin touchierte das Leichtkraftrad, das sich in der Mitte der Fahrspur befand. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Das Leichtkraftrad des Jugendlichen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1250 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:53