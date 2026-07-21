Birkweiler – Metalldiebstahl Friedhof



Birkweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 20.07.2026 eine Kupferverzierung von einem Grab auf dem Friedhof in Birkweiler (Schadenshöhe noch unbekannt) sowie im Tatzeitraum 12.07. bis zum 15.07.2026 eine Bronzefigur von einem Grab (Gesamtschaden ca. 1000 Euro) in Rohrbach entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:10