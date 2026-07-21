Albersweiler – LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss



Albersweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Vormittag des 20.07.2026 gegen 11:18 Uhr meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden LKW-Fahrer auf der B10 in Fahrtrichtung Pirmasens Höhe Albersweiler. Diese verständigten die Polizei und bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 36-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:08