Worms – Joachim Paul (AfD-Fraktion): SWR soll Premiere der Nibelungen-Festspiele live übertragen!

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 17. Juli wurden in Worms die Nibelungen-Festspiele 2026 eröffnet. Die AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul und Albert Breininger waren bei der Premiere vor Ort. Leider wurde die Uraufführung „Die Hunnenkönigin“ nicht im SWR übertragen.

Dazu Joachim Paul, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz:

„Die hervorragende Inszenierung, die sich mit der epischen Figur der Kriemhild auseinandersetzt, hat erneut gezeigt, welche schauspielerische Klasse die Festspiele jedes Jahr auf der Bühne vor dem Wormser Dom versammeln. Umso unverständlicher ist es, dass trotz Engagement von SWR und ZDF keine direkte Übertragung der Premiere erfolgte und wohl auch keine spätere Berücksichtigung im Programm geplant ist. Das ist vor dem Hintergrund der Bedeutung des Epos für unser Land und der Tatsache, dass unsere Jugendlichen immer weniger Berührungspunkte mit dem Theater haben, sehr schade. Für das Jahr 2027 würde ich mir wünschen, dass der SWR oder das ZDF die Premiere der Nibelungen-Festspiele live übertragen. SWR und ZDF sind technisch und finanziell so üppig ausgestattet, dass alternativ auch eine spätere Berücksichtigung im Programm zu guter Sendezeit machbar ist.“

Joachim Paul ist kulturpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Quelle: AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:18