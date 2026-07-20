Weinheim – Die Kerwe steht in den Startlöchern – Komplettes Kerweprogramm

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Altstadtkerwe vom 8. bis 10. August mit den bewährten Highlights und einigen neuen Straußwirtschaften im Gerberviertel – Premiere für OB Möslang

Die Mischung ist besser denn je bei der diesjährigen Weinheimer Altstadtkerwe vom Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August – dem größten Sommerfest der Bergstraße. Denn zu den üblichen Brauchtums-Programmpunkten, die das traditionelle Gerüst der Kerwe ausmachen, kommen wieder ein attraktiver Vergnügungspark auf Plätzen der Altstadt – mit einem 36 Meter hohen Riesenrad am Roten Turm und einem Autoscooter am Amtshausplatz – eine stimmungsvolle „Nacht der 1000 Lichter“ am Samstagabend im Schlosspark (eintrittsfrei!) und sogar einige neue Straußwirtschaften im historischen Gerberbachviertel rund um das Kerwehaus des Kerwe- und Heimatvereins in der Münzgasse und am Hutplatz – nicht zu vergessen sind besondere Aktionen und Angebote der Marktplatzwirte.

Eröffnung vom Marktplatzbalkon

Der Weinheimer Marktplatz ist immer ein besonderes Zentrum der Weinheimer Kerwe. Dort wird sie ja auch am Freitag, 8. August, 16.30 Uhr, vom Balkon des Alten Rathauses eröffnet. Zum ersten Mal wird Weinheims neuer Oberbürgermeister Michael Möslang die Eröffnungszeremonie leiten, gemeinsam mit dem Kerwevereinsvorsitzenden Martin Schmitt. Dann wird wieder vom Balkon die Frage aller Fragen erschallen: „Wem ghert die Kerwe?“ Und aus vielen Mündern zurück: „Unser!“ Dann ziehen die Kerwe-Ehrengäste zum Langen Tisch, der dieses Jahr wieder im Schlosspark aufgebaut sein wird. Dort wird die Kerwe mit Vereinen, Gruppen, einem Fassbieranstich und Liedern eingefeiert.

Schlosspark und Schlosshof

Rund ums Schloss

Im Schlosspark-Restaurant serviert Tristan Brandt an allen Tagen kleine Speisen, auf der Terrasse wird bewirtet, dazu ein Kerweprogramm geboten. Dasselbe geschieht im vorderen Schlosshof, den wieder die Sängervereinigung Germania gemeinsam mit dem großen Sportverein TSG bewirtet, im „Mio“ am Minigolfplatz legen außerdem coole DJs auf, die TUS-Klause öffnet ihre Türen. Die TSG-Jugendabteilungen und die Weinheimer „Blüten“ bieten tagsüber Kerwespiele für Kinder an. Die TSG-Leichtathleten bauen wieder eine Bar am Roten Turm auf. Neu am Amtshausplatz oberhalb des Museums: Die Weinheimer „Blüten“ mit Bierwagen, ihrer legendären Kindereisenbahn und den berühmten Kerwe-Zwirnswürsten.

Neues vom Kerwehaus

Das Kerwehaus in der Münzgasse ist wieder das Herzstück der Kerwe. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen im Hintergrund, neulich wurde in einer Gemeinschaftsaktion der Mitglieder und weiterer Helfer des Kerwe- und Heimatvereins das große Zelt im Hof aufgebaut. Der Vereinsvorsitzende Martin Schmitt und sein Stellvertreter Ralph Erich Schmidt freuen sich über den gelungenen Auftakt.

Im Kerwehaus wird ein Programm geboten, traditionell aber auch kreativ: Am Samstagvormittag starte ab 11 Uhr der Seniorenfrühschoppen. Am Sonntag wird es dann eine Premiere mit der Schlagerparty im Kerwehaus und DJ Chaos anstelle einer Liveband geben. Am Kerwemontag wird DJ Minimi den Frühschoppen im Kerwehaus einstimmen. Neu ist außerdem die Straußwirtschaft in der Kerwescheuer gegenüber dem Kerwehaus. Dort erwartet die Besucher unter anderem Kölsch und eine besondere Atmosphäre.

Der Hutplatz verwandelt sich wieder in eine gemütliche Straußwirtschaft, während daneben wieder eine „Esco Bar“ im südamerikanischen Stil mit Live-Musik eröffnet.

Kulinarisches im Gerberviertel.

Im Gerbachviertel, wo die Kerwe am urigsten ist, gibt es einige Überraschungen dieses Jahr. Vor allem kulinarisch: Das Team der „Bistronauten“ übernimmt die Küche des „1720“ an der Ecke Münzgasse/Gerbergasse, die „G’schmacksach“ in der Lohgasse serviert wieder Fingerfood auf hohem Niveau. Mit Spannung erwarten Feinschmecker den Auftritt der Genussmacher-Familie Hug, die in der Schweizgasse ein italienisches Pop-Up-Kerwe-Restaurant eröffnen, das „Tutto Bene“. Sie bieten hausgemachte Pasta, Arancini, Antipasti-Panini und Tiramisu, dazu ausgewählte italienische Weine.

In der Schweizgasse 5 hat außerdem der „Schorlekönig“ seinen Sitz. Ab 17 Uhr werden Pfälzer Schorle weiß und Pfälzer Schorle rosé ausgeschenkt – frisch, unkompliziert und genau richtig für einen gelungenen Kerweabend, versprechen die weinseligen Straußwirte. Für eine besondere musikalische Note sorgt dort außerdem Marco Malchow (der ehemalige Sänger der „Alien Brain Suckers“). Alle zwei Stunden greift er zum Mikrofon und präsentiert live zwei Titel direkt am Stand.

In derselben alten Gasse feiert die Biker Bar von Lisa und Holger ihr fünfjähriges Kerwerjubiläum. Sie bieten mit GoGo-Tänzern und Tanzerinnen sowie einem Dreamteam von DJs eine eigene Atmosphäre: Ex- Fußball Profi Markus Babbel alias „DJ Bavaria“ und DJ Heinze Miggel vom Muddys Club legen auf, am Sonntag lautet das Motto „ Biker Bar goes Schlager“ mit den Viernheimer Schlagerstars.

„Olá Woinem“ verspricht im Quergässchen einen Hauch von Portugal auf der Kerwe., mit „Latin Spirit“. Es heißt: „Wir möchten die Kerwe um eine wunderbar lebendige Facette bereichern. Als Gruppe von Portugiesen und chronisch lusophilen Gastgebern verwandeln wir das Quergäßchen in eine authentische, lebensfrohe Tasca Portuguesa.“ Die Einladung lautet: „Taucht ein in eine Welt voller südländischer Gelassenheit, untermalt von landestypischer Musik und abgerundet durch traditionelle portugiesische Getränke und Petiscos.“ „Ola Woinem“ bietet auch Tastings von Whisky und Portweinen an.

Neu ist auch die Straußwirtschaft „Nr. 12“, so auch die Hausnummer in der unteren Judengasse. In einem historischen Hofgelände will sich das „Nr. 12“ als neuer Treffpunkt für Genießer etablieren. Die Betreiber setzen auf eine gelungene Mischung aus Genuss und Atmosphäre: Gekühlte Weine, frisch gezapftes Bier und sommerliche Cocktails treffen auf einen abwechslungsreichen Musikmix von den 80er-Jahren bis zu den aktuellen Charts.

Und ebenfalls eine Neuheit an der Kerwe ist ein Auftritt der „Weinstube Zum Wiener Heurigen“ Gastwirt ist Jasper Endrussat. Angeboten werden verschiedene Spritzgetränke, Bier und Weinschorle sowie hausgemachte Wildschweinbratwürste. Für die passende Stimmung sorgen lockere House Beats, die zum Verweilen einladen. Ein besonderes Highlight: Alle Speisen und Getränke kosten einheitlich nur fünf Euro.

An gewohnter Stelle erwartet die Besucher das bekannte „Schnelle Bier“ mit frisch zubereitetem Erdbeer-Limes, sowie einer weiteren Auswahl erfrischender Kaltgetränke in der Judengasse. Hinter dem Stand steht wie immer ein motiviertes Team, mittlerweile aus mehreren Generationen. Neu dabei sind auch in diesem Jahr wieder junge Helferinnen und Helfer, die frischen Wind und jede Menge gute Laune mitbringen. So wird nicht nur vor der Theke gefeiert, sondern auch dahinter mit viel Herzblut für die Gäste gesorgt.

In der Münzgasse 5 bezieht die Kult-Straußwirtschaft EGO einen neuen Standort im früheren Hof der Firma Franzmann, ein weiterer Schwerpunkt der Feierlaune liegt wieder am Hirschplatz.

Das „Templerhaus“ in Nachbarschaft zum Kerwehaus öffnet die Türen, ebenso die Evangelische Kirchengemeinde in der Hauptstraße ihren schattigen Hof für selbstgemachtes Essen, wie Kartoffel mit Quark. Im Hof der Ulner Kapelle bietet Event-Profi Bastian Bürner wieder Kulianarisches und gute Weine.

Kerwerutsche und Hockey-Bar „Zur Rutsche“

Nach erfolgreicher Premiere 2025 ist die Hockey-Bar „Zur Rutsche“ auch 2026 im Gerberbachviertel zu finden. Neben alkoholfreien Getränken und verschiedenen Bieren und Schnäpsen tummeln sich in den Kühltruhen gleich mehrere Bembel-Sorten. „Wir haben in diesem Jahr wirklich für jeden etwas dabei“, sagt Carsten Pfrang aus dem Orga-Team der Hockey-Familie. Eneut mit von der Partie ist DJ Mo, der die Stadtmühlgasse am Samstagabend in eine kleine Tanzbar verwandeln will. Die Hockey-Familie wird außerdem an einer nun schon Tradition festhalten: Sie wird die Kerwerutsche betreuen, die dank des Einsatzes einiger Privatleute rund um Weinheims ehemaligen Oberbürgermeister Heiner Bernhard auch in diesem Jahr Besucher auf schnellem Weg von der Fußgängerzone hinunter ins Gerberbachviertel befördern wird. „Es freut uns sehr, dass die Rutsche erneut steht und wir uns auch an dieser Stelle engagieren können“, sagt Pfrang. Und wer den Ritt über das Holz geschafft habe, könne gleich in die Bar direkt nebenan einkehren.

„Nacht der 100 Lichter“ am Samstag

Auch die Illumination des Schlossparks soll am Kerwesamstag unter Regie des Kerwe- und Heimatvereins wieder stattfinden – bei Einbruch der Dunkelheit und bei passendem Wetter. Mit stimmungsvoller Beleuchtung durch Lampions, Teelichten und erstmals versuchsweise auch LED-Lichtern in manchen Lampions entsteht eine besondere Atmosphäre, die den Schlosspark in ein ganz eigenes Licht taucht. Der Eintritt ist kostenlos. Möglich wird dies auch durch die Unterstützung der Stadt Weinheim. Damit die Finanzierung der Illumination gelingt, betreibt der Kerweverein am Samstag im Schlosspark einen Bierwagen und einen Bratwurststand. Die Einnahmen fließen direkt in die Finanzierung der Veranstaltung. Mit jedem Getränk und jeder Bratwurst leisten die Besucher einen Beitrag dazu, dass die Illumination auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Weinheimer Altstadtkerwe bleibt.

Am Kerwemontag ab 14.30 Uhr organisiert der Kerweverein wieder die Gerberbach-Regatta mit selbst gebastelten Schiffen für Kinder am Gerberbachviertel. Und am Nachmittag lädt OB Möslang seine Bürgermeister-Kollegen und weitere Behördenvertreter zum Bürgermeister-Rundgang.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 12:39