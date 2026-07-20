Speyer – Wirtschaftsförderung Speyer lädt zu weiteren Gründer*innen-Sprechstunden ein

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt Gründerinnen und Gründer sowie alle Gründungsinteressierten zu den nächsten offenen Gründer*innen-Sprechstunden ein. Das Angebot richtet sich an Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten oder sich mit ihrer Geschäftsidee in Speyer ansiedeln wollen.

Die Sprechstunden sind Teil des umfassenden Konzeptes der Wirtschaftsförderung zur Förderung von Gründungen und Start-Ups in Speyer. Ziel ist es, innovative Unternehmen frühzeitig zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen und den Wirtschaftsstandort Speyer nachhaltig zu stärken.

Die Gründer*innen-Sprechstunden bieten die Möglichkeit, erste Fragen rund um das Thema Existenzgründung zu besprechen, Orientierung zu erhalten und sich über passende Unterstützungs- und Vernetzungsangebote zu informieren.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler begrüßt das Angebot: „Mit den offenen Gründer*innen-Sprechstunden schaffen wir ein unkompliziertes Angebot für alle, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder ihre Geschäftsidee in Speyer verwirklichen möchten. Persönliche Beratung und der direkte Austausch sind wichtige Bausteine, um Gründungsvorhaben zu unterstützen und den Wirtschaftsstandort Speyer weiter zu stärken.“

Die Gründer*innen-Sprechstunden finden in den inspirierenden Räumlichkeiten der RheinVilla, Hafenstraße 39, statt. Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 29. Juli 2026, von 14 bis 16 Uhr

Mittwoch, 26. August 2026, von 14 bis 16 Uhr

Mittwoch, 30. September 2026, von 14 bis 16 Uhr

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de wird gebeten.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 08:47