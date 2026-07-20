Speyer – Plauderbank auf dem Speyerer Friedhof im August

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch im August gibt es neue Termine für das beliebte Angebot „Balsam für die Seele“ mit Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner auf dem Speyerer Friedhof.

Die Plauderbank befindet sich in der Nähe des Hochkreuzes zwischen dem Eingang Wormser Landstraße und der Trauerhalle. Ein entsprechender Lageplan hängt an den Haupteingängen in den Schaukästen aus.

Bei Regen oder Sturm entfallen die Termine, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Plauderbank ist an folgenden Terminen besetzt:

Montag, 3. August 2026, von 14 bis 17 Uhr

Freitag, 28. August 2026, von 9 bis 12 Uhr

Für weitere Termine und Rückfragen steht Ihnen Gemeindeschwester plus Heidi Gangkofner telefonisch unter 06232 14-2636 sowie 0162 1080899 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:17