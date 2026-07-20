Sinsheim – Wegen Trockenheit und Wassermangel – Stadt ruft dazu auf, Wasser zu sparen

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anhaltende Hitze und Trockenheit setzen Flüssen und Bächen zu. Auch die Grundwasserspiegel sinken. Die Rekordtemperaturen im Juni und die anhaltende Trockenheit haben die Situation intensiviert. Die oberflächennahen Grundwasserspiegel trocknen aus. In den Tiefen kommen die Auswirkungen zeitversetzt etwa im nächsten halben Jahr an, insbesondere sofern Niederschläge im Hebst und Winter ausbleiben.

Die Wasserversorgung ist in Deutschland nach wie vor sicher. Ein bewusster Umgang mit Grundwasser sowie Wasser aus Flüssen, Bächen und Seen ist jedoch unbedingt erforderlich.

Seit Ende Juni sind die Brauchwasserentnahmestellen im Stadtgebiet Sinsheim auf Anordnung des Wasserrechtsamts Rhein-Neckar-Kreis geschlossen.

Bürger sind angehalten, auch den eigenen privaten Wasserverbrauch kritisch zu hinterfragen. Die Stadt Sinsheim ruft die Bevölkerung daher zum sparsamen Umgang mit Wasser auf. Dies gilt insbesondere für sogenannte Komfortverbräuche wie Poolbefüllungen.

Die Stadt appelliert an die Bürger, die weitestgehend bekannten Tipps zum Wassersparen zu beherzigen. Dazu gehört beispielsweise, zu Körperpflege lieber zu duschen anstatt zu baden und bestenfalls einen Sparduschkopf zu verwenden.

„Wenn jeder einzelne den eigenen Wasserverbrauch kritisch überprüft, können wir gemeinsam eine Menge einsparen“, betont Oberbürgermeister Marco Siesing.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:24