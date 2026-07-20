Sinsheim – Sommer, Spaß und Action im Freibad – Freibadevent am 1. August

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 1. August 2026, wird das Freibad zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Action, Musik und einen coolen Tag mit Freunden haben. Das Freibadevent 2026 ist bereits in Planung und verspricht ein abwechslungsreiches Programm voller Spiele, Challenges und Überraschungen.

Von 12:00 bis 18:00 Uhr warten spannende Aktionen im und rund ums Wasser. Im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sorgen unter anderem der Wasserdrachen ShuShu, Laufmatten und Hindernisparcours auf dem Wasser für jede Menge Spaß und Action.

Auch außerhalb der Becken gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen. Verschiedene Spiele und Wettbewerbe wie Torwandschießen, Dosenwerfen und weitere Challenges sorgen für Unterhaltung und die Chance auf kleine Gewinne.

Zusätzlich sind weitere actionreiche Aktionen wie Powerpaddler fahren, ein Rutschen-Schnelligkeitswettbewerb, Sackhüpfen und eine Aquafitness-Aktion für Jung und Alt geplant.

Für die richtige Sommerstimmung sorgt ein DJ mit Musik und guter Laune. Das Bistro H2O kümmert sich um die Verpflegung mit Snacks, Kaffeespezialitäten, erfrischende Getränke und Eis.

Das Freibadteam freut sich auf ein unvergessliches Event und zahlreiche Gäste.

Es gelten die regulären Eintrittspreise:

Erwachsene 5,50 Euro

Ermäßigt 4,00 Euro

Für Besitzer von Saisonkarten ist das Event kostenfrei.

Die Stadtwerke behalten sich eine wetterbedingte Terminänderung oder Änderungen einzelner Programmpunkte vor.

Bild (Stadtwerke Sinsheim): Am 1. August wird das Freibad zum Treffpunkt für alle, die Lust auf Action, Musik und einen coolen Tag mit Freunden haben.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:40