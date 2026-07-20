Schwetzingen – Open-Air-Konzerte von Rock über Rap bis Pop: „Musik im Park“ bringt Stars in den Schlossgarten

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Schlossgarten von Schloss Schwetzingen geben sich von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 9. August, wieder internationale und nationale Stars die Klinke in die Hand: Vor der einzigartigen Kulisse der ehemaligen Sommerresidenz sorgen die Open-Air-Konzerte von „Musik im Park“ für Festivalstimmung. Die Gäste dürfen sich auf Größen wie Roxette, Micheal Patrick Kelly, Uriah Heep und viele weitere Acts freuen. Die Tickets sind unter anderem über www.musikimpark.com erhältlich.

Musikalische Vielfalt auf der Bühne

Bereits zum 17. Mal verwandelt die Konzertreihe „Musik im Park“ den Schlossgarten von Schloss Schwetzingen in eine Bühne unter freiem Himmel. 2026 können sich die Gäste erneut auf einen abwechslungsreichen Musikmix freuen: An insgesamt acht Konzerttagen sind Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Genres vertreten. Die schwedische Erfolgsband Roxette eröffnet die Reihe am Donnerstag, 30. Juli. Gemeinsam mit der neuen Leadsängerin Lena Philippson bringt die Band ihre weltbekannten Hits und gefühlvollen Balladen vor das Schloss und sorgt für nostalgische Momente unter freiem Himmel. Auf sie folgt am Samstag, 1. August, Michael Patrick Kelly. Der Singer-Songwriter begeistert sein Publikum mit seinen persönlichen Songs, die geschickt verschiedene Musikstile von Rock und Pop bis Gospel verbinden. Mit lässigem Indie-Rock geht es am Dienstag, 4. August, mit The Kooks weiter. Beim Konzert der britischen Band dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eingängige Songs mit klassischen Gitarrenmelodien freuen.

Mitreißende Acts bis zum letzten Tag

Am Mittwoch, 5. August, laden dann die Giant Rooks ihre Fans zum Feiern und Tanzen ein. Mit ihrer Musik aus Art-Pop, Hip-Hop- und Elektro-Einflüssen begeistert die angesagte Band aus Nordrhein-Westfalen nicht nur im Schlossgarten, sondern feiert auch international Erfolge. Ihnen folgt am nächsten Konzerttag eine Legende der Rockgeschichte: Am Freitag, 7. August kommen Uriah Heep nach Schwetzingen – und das nicht allein. Sie werden begleitet von Mother’s Finest als Special Guest. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf zeitlose Hymnen und kraftvolle Sounds der Bands freuen. Ein besonderer Klang erwartet die Gäste auch am Samstag, 8. August: Denn David Garrett ist zu Gast. Bei seiner „Millennium Symphony“-Tour spielt der Stargeiger seine größten Hits der letzten 25 Jahre. Den krönenden Abschluss der Konzertreihe bildet der Auftritt von Zah1de am Sonntag, 9. August. Mit eingängigen Songs, einer selbstbewussten Aura und jeder Menge Energie sorgt die erfolgreiche Künstlerin für ein mitreißendes Finale von „Musik im Park“.

Festivalstimmung selbst bei Regen

Auch bei regnerischem Wetter sorgen die Acts von „Musik im Park“ für Feierlaune bei den Gästen. Abgesagt werden die Open-Air-Konzerte nur bei Unwetterwarnungen, die eine Gefahr für die Gäste und die Künstlerinnen und Künstler bedeuten. Bei schlechten Wetterprognosen sollten sich die Konzertgäste daher vorab auf der Website des Veranstalters Provinztour Konzert- und Theateragentur über etwaige Änderungen informieren. Bei den Auftritten werden die Besucherinnen und Besucher gebeten, keine Taschen oder Rucksäcke mitzubringen, die größer als DIN-A4-Format sind. Ebenso sind Gegenstände verboten, die andere Gäste, die Künstlerinnen und Künstler oder Mitarbeitende gefährden oder Unfälle auslösen können. Für alle weiteren Fragen finden Interessierte Informationen in den FAQs des Veranstalters unter https://www.musikimpark.com/de/infos/faq/.

Service und Information

Musik im Park

Open-Air-Konzertreihe

Termine

Donnerstag, 30. Juli 2026

Roxette

Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn 20.00 Uhr

Samstag, 1. August 2026

Micheal Patrick Kelly

Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn 20.00 Uhr

Dienstag, 4. August 2026

The Kooks

Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn 20.00 Uhr

Mittwoch, 5. August 2026

Giant Rooks

Einlass ab 18.00 Uhr

Beginn 19.30 Uhr

Freitag, 7. August 2026

Uriah Heep + Special Guest Mother‘s Finest

Einlass ab 16.30 Uhr

Beginn 18.00 Uhr

Samstag, 8. August 2026

David Garrett

Einlass ab 18.30 Uhr

Beginn 20.00 Uhr

Sonntag, 9. August 2026

Zah1de

Einlass ab 16.30 Uhr

Beginn 18.00 Uhr

Weitere Informationen

Weitere Infos rund um die Konzerte von „Musik im Park“ finden Interessierte unter www.musikimpark.com oder direkt in den FAQs des Veranstalters: https://www.musikimpark.com/de/infos/faq/.

Tickets

Karten gibt es online auf www.provinztour.com.

Hinweis

Die Open-Air-Konzerte finden auch bei Regenwetter statt. Sie werden lediglich bei Unwetterwarnungen abgesagt, wenn eine Gefahr für die Gäste oder Künstler besteht. Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Website des Veranstalters über etwaige Änderungen. Um beim Einlass Verzögerungen zu vermeiden, bitten die Veranstalter darum, keine Taschen, Handtaschen, Rucksäcke oder Turnbeutel mitzubringen, die größer als DIN A4 sind. Grundsätzlich sind auf dem Gelände alle Gegenstände verboten, die eine Gefahr für die Besucher, Künstler und Mitarbeiter darstellen oder eine Unfallgefahr hervorrufen.

Quelle:

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:06