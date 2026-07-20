Rhein-Neckar-Kreis – ADFC-Sommerfreizeit: Noch Plätze frei!

Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – „Deutsch-französische Nachbarschaft entdecken“ Der ADFC Rhein-Neckar lädt zu einer Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche ein. Sie findet vom 29. August bis zum 6. September unter dem Motto „Deutsch-französische Nachbarschaft entdecken“ statt. Wir fahren zunächst mit dem Zug nach Lörrach. Von dort geht es in acht Etappen (sieben Übernachtungen) über Freiburg – Breisach – Straßburg – Baden-Baden – Karlsruhe und Speyer wieder zurück nach Heidelberg. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 16 Jahren.
Kosten: ADFC-Mitglieder 425 Euro, Nichtmitglieder 450 Euro. Anmeldung/Kontakt: ADFC-Jugend, 06221 6554101, E-Mail: jugend-hd@adfc-
bw.de
Quelle: ADFC
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 08:41