  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.07.2026, 13:02 Uhr

Neustadt – Verband für Wirtschaft und Umwelt VWU: „Regierungsumbau erforderlich“

Neustadt / Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Klimawandel verursacht massive ökologische und wirtschaftliche Schäden, die vor allem durch die Zunahme von extremen Hitzeperioden, anhaltender Dürre und unberechenbarem Starkregen ausgelöst werden. Hinzukommt, dass die Wissenschaft vor einem Zusammenbruch der nordatlantischen Meeresströmungen warnt. Die Folge wären auch in Winterzeiten extreme Kälteschocks, die Deutschland und andere westliche Länder besonders hart treffen würden. Die aktuelle Regierungspolitik antwortet auf diese Gefahren mit vollständiger Ignoranz. Sie ändert stattdessen Gesetze, um erneuerbare Energien auszubremsen und klimaschädliche fossile Energien zu fördern.

Hitzewellen haben schwerwiegende Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier, die Natur sowie die Wirtschaft. Sie führen zu einem deutlichen Anstieg hitzebedingter Todesfälle, massiver Trockenheit und Brände. Insbesondere das von Katherina Reiche geführte Wirtschaftsministerium ist für die katastrophale Fehlleistung in der Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels verantwortlich.

Das „Gesetz zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom“ (StromVKG) benachteiligt Batteriespeicher bei der Teilnahme an geplanten Kraftwerksausschreibungen. Eine Gleichbehandlung von Speichertechnologien und konventionellen Kraftwerken wird mit dem Gesetz nicht erreicht. Batteriekraftwerke sind allerdings wesentlich günstiger als teure Gaskraftwerke, wie sie die Bundeswirtschaftsministerin wünscht. Hohe Außentemperaturen führen bei Gaskraftwerke zu weniger Leistung und höheren Kühlungsaufwand. In Frankreich mussten erste Gaskraftwerke wegen der Hitze abgeschaltet werden.

Das verabschiedete Gebäudemodernisierungsgesetz kann nur dann einen bescheidenen Beitrag zur Klimaneutralität leisten, wenn eine sogenannte Biotreppe eine Zuführung von Biogas in das Erdgassystem vorsieht. Das freut so manchen Landwirtschaftsverband, ist aber völlig ineffizient. Werden vermehrt Maisfelder für die Biotreppe angebaut, so werden Anbauflächen für Nahrungsmittel verschwinden. Gleiches Argument war lange Zeit benutzt worden, um Photovoltaik Freiflächenanlagen zu verhindern. Unberücksichtigt dabei, auf PV Flächen ist die Energieausbeute 100-mal größer als auf gleich großen Maisflächen. Diese Doppelmoral ist wieder einmal mehr als offensichtlich und ein Armutszeugnis für den energiepolitischen Sachverstand in der Bundesregierung, so die Verbände im Netzwerk.

Mit Änderungen im Erneuerbaren Energiegesetz (EEG) sollen künftig Solaranlagenbesitzer keine Einspeisevergütung mehr für überschüssigen Solarstrom erhalten. Da eine private Vermarktung des Überschussstroms mit Energy Sharing an Nachbarn oder Verkauf an der Börse wenig lukrativ und wegen fehlender Smartmetertechnik auch nicht möglich ist, müsste dieser Strom verschenkt werden. Energieversorger können das Geschenk dann für hohe Preise weiter verkaufen. „Solche gesetzlichen Regelungen sind ein Skandal“, so das Netzwerk.Rheinland-Pfalz-Solar.de und fordert deshalb jetzt den Umbau der Regierung und einen grundlegenden Wechsel in der Klimapolitik.

Quelle: Verband für Wirtschaft und Umwelt VWU

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.