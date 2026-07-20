Mosbach – Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Personen wurden am Freitagvormittag bei einem Unfall in Mosbach leicht verletzt. Gegen 11 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Opel vom Wasemweg auf die Odenwaldstraße ein. Hierbei geriet sie vermutlich aus Unachtsamkeit in zu weitem Bogen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der 77-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 27 in Richtung Stadtmitte zeitweise einspurig gesperrt werden.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:42