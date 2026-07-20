Mosbach-Neckarelz – Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Mosbach-Neckarelz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Mann wurde am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Mosbach-Neckarelz verletzt. Gegen 20 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei im Bereich des Erlenwegs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Außenbereich einer Unterkunft zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf soll ein 39-Jähriger die Wohnungstür eines 62-Jährigen eingetreten und anschließend mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Der 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus lehnte er ab. Der 39-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:47