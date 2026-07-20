Mosbach – Drei Tage Live-Musik im Großen Elzpark: Treffpunkt für Rock-, Country- und Pop-Fans

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum großen Musikevent: drei Tage, drei überragende Open-Air-Veranstaltungen. Vom 23. bis 25. Juli verwandelt sich der Große Elzpark in Mosbach erneut in eine Open-Air-Bühne für Musikfans. Mit The BossHoss, der Rock FM Rock Night (mit Bülent Ceylan, Dave Hill´s Slade und Gotthard) sowie Chris de Burgh erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das von Country-Rock über klassischen Hard Rock bis hin zu gefühlvollen Popklassikern reicht.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 23. Juli, um 19:30 Uhr The BossHoss. Als Special Guest werden The Silverettes auftreten. Die Fans dürfen sich außerdem auf eine coole Zusatzaktion von The BossHoss freuen – mehr wird vorab nicht verraten!

Als Alec Völkel und Sascha Vollmer Anfang 2004 in Berlin The BossHoss gründeten und sich Boss Burns und Hoss Power nannten, ahnten sie vermutlich noch nicht, was auf sie und die ahnungslose Republik zukam. Inzwischen gehören die Berliner seit über zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Live-Bands Deutschlands und begeistern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Country Rock, Americana und Southern Rock. Millionen verkaufte Alben, zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie ausverkaufte Tourneen sprechen für sich.

Weiter geht es am Freitag, 24. Juli, mit der ROCK FM Rock Night. Ab 18:30 Uhr dürfen sich Rockfans auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen. Mit Bülent Ceylan, Dave Hill´s Slade und Gotthard stehen drei Acts auf der Bühne, die den Großen Elzpark in eine echte Rockarena verwandeln werden.

Den Auftakt der Rock Night übernimmt Bülent Ceylan, der mit seiner Metal-Band eindrucksvoll zeigt, dass er längst nicht nur als Comedian überzeugt. Spätestens seit seinem Auftritt beim Wacken Open Air ist klar: Auch auf der Rockbühne fühlt sich der Mannheimer zu Hause.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steht Gotthard für kraftvollen, ehrlichen und zeitlosen Rock. Mit ihrem aktuellen Album „Stereo Crush“ beweisen sie einmal mehr, dass ihr unverwechselbarer Sound auch heute nichts von seiner Energie verloren hat.

Ergänzt wird das Line-up unter anderem von Dave Hill´s Slade. Die britischen Glam-Rock-Legenden bringen Klassiker wie „Far Far Away“, „Cum On Feel The Noize“ odr „Coz I Luv You“ nach Mosbach und sorgen mit ihren legendären Mitsing-Hymnen für echtes 70er-Jahre-Rockfeeling.

Den Abschluss des Konzertwochenendes bildet Chris de Burgh am Samstag, 25. Juli, um 19:00 Uhr mit seinem Solo-Programm „A Summer Night with Chris de Burgh“.

Seit über fünf Jahrzehnten begeistert der britisch-irische Singer-Songwriter mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Pop, Rock und Folk sowie seinen bewegenden Geschichten über Liebe, Hoffnung und Menschlichkeit. Sein musikalisches Repertoire ist ebenso vielfältig wie tiefgründig. Von intimen Liebesliedern bis hin zu dramatischen Erzählungen über historische Ereignisse – seine Lieder tragen stets eine besondere Handschrift: atmosphärisch, emotional und voller erzählerischer Kraft.

Mit diesen drei völlig unterschiedlichen Konzertabenden bietet der Große Elzpark in Mosbach auch in diesem Sommer wieder ein Programm für verschiedenste Musikgeschmäcker. Die Besucher dürfen sich auf ein Open-Air-Wochenende mit erstklassigen Künstlern und besonderer Atmosphäre freuen.

Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es in Mosbach bei der Tourist Information sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Foto: Gotthard Press by Manuel Schütz Photography

Quelle: Provinztour Konzert- und Theateragentur GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:11