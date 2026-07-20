  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Gotthard Press 2024 by Manuel Schütz Photography #5 komp
20.07.2026, 13:11 Uhr

Mosbach – Drei Tage Live-Musik im Großen Elzpark: Treffpunkt für Rock-, Country- und Pop-Fans

Gotthard Press 2024 by Manuel Schütz Photography #5 kompMosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zum großen Musikevent: drei Tage, drei überragende Open-Air-Veranstaltungen. Vom 23. bis 25. Juli verwandelt sich der Große Elzpark in Mosbach erneut in eine Open-Air-Bühne für Musikfans. Mit The BossHoss, der Rock FM Rock Night (mit Bülent Ceylan, Dave Hill´s Slade und Gotthard) sowie Chris de Burgh erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das von Country-Rock über klassischen Hard Rock bis hin zu gefühlvollen Popklassikern reicht.

Den Auftakt machen am Donnerstag, 23. Juli, um 19:30 Uhr The BossHoss. Als Special Guest werden The Silverettes auftreten. Die Fans dürfen sich außerdem auf eine coole Zusatzaktion von The BossHoss freuen – mehr wird vorab nicht verraten!
Als Alec Völkel und Sascha Vollmer Anfang 2004 in Berlin The BossHoss gründeten und sich Boss Burns und Hoss Power nannten, ahnten sie vermutlich noch nicht, was auf sie und die ahnungslose Republik zukam. Inzwischen gehören die Berliner seit über zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Live-Bands Deutschlands und begeistern mit ihrer einzigartigen Mischung aus Country Rock, Americana und Southern Rock. Millionen verkaufte Alben, zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie ausverkaufte Tourneen sprechen für sich.

Weiter geht es am Freitag, 24. Juli, mit der ROCK FM Rock Night. Ab 18:30 Uhr dürfen sich Rockfans auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen. Mit Bülent Ceylan, Dave Hill´s Slade und Gotthard stehen drei Acts auf der Bühne, die den Großen Elzpark in eine echte Rockarena verwandeln werden.
Den Auftakt der Rock Night übernimmt Bülent Ceylan, der mit seiner Metal-Band eindrucksvoll zeigt, dass er längst nicht nur als Comedian überzeugt. Spätestens seit seinem Auftritt beim Wacken Open Air ist klar: Auch auf der Rockbühne fühlt sich der Mannheimer zu Hause.
Seit mehr als drei Jahrzehnten steht Gotthard für kraftvollen, ehrlichen und zeitlosen Rock. Mit ihrem aktuellen Album „Stereo Crush“ beweisen sie einmal mehr, dass ihr unverwechselbarer Sound auch heute nichts von seiner Energie verloren hat.
Ergänzt wird das Line-up unter anderem von Dave Hill´s Slade. Die britischen Glam-Rock-Legenden bringen Klassiker wie „Far Far Away“, „Cum On Feel The Noize“ odr „Coz I Luv You“ nach Mosbach und sorgen mit ihren legendären Mitsing-Hymnen für echtes 70er-Jahre-Rockfeeling.

Den Abschluss des Konzertwochenendes bildet Chris de Burgh am Samstag, 25. Juli, um 19:00 Uhr mit seinem Solo-Programm „A Summer Night with Chris de Burgh“.
Seit über fünf Jahrzehnten begeistert der britisch-irische Singer-Songwriter mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Pop, Rock und Folk sowie seinen bewegenden Geschichten über Liebe, Hoffnung und Menschlichkeit. Sein musikalisches Repertoire ist ebenso vielfältig wie tiefgründig. Von intimen Liebesliedern bis hin zu dramatischen Erzählungen über historische Ereignisse – seine Lieder tragen stets eine besondere Handschrift: atmosphärisch, emotional und voller erzählerischer Kraft.

Mit diesen drei völlig unterschiedlichen Konzertabenden bietet der Große Elzpark in Mosbach auch in diesem Sommer wieder ein Programm für verschiedenste Musikgeschmäcker. Die Besucher dürfen sich auf ein Open-Air-Wochenende mit erstklassigen Künstlern und besonderer Atmosphäre freuen.

Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es in Mosbach bei der Tourist Information sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.
Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11.
Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.
Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Foto: Gotthard Press by Manuel Schütz Photography

Quelle: Provinztour Konzert- und Theateragentur GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:11

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.