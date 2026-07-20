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Polizei1
20.07.2026, 15:01 Uhr

Mannheim – Angriff auf offener Straße: Frau nach Streit am Hals gepackt

Polizei1Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Streit eskaliert in Mannheim: Mann greift 40-Jährige am Hals an – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Streit ist am Samstagmittag eine 40-jährige Frau in der Straße „Am Sonnengarten“ verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit einem Mann unterwegs, als es zu einer Auseinandersetzung kam. Im Verlauf des Streits soll der Mann die 40-Jährige am Hals gepackt und dabei ihre Kleidung beschädigt haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 15:01

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