Mannheim – Abweichender Betrieb wegen Frauenlauf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des diesjährigen Frauenlaufs wird das Hans-Reschke-Ufer im Bereich der Haltestelle Fernmeldeturm am Donnerstag, 23. Juli 2026, von etwa 14 Uhr bis Betriebsende, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 60.

• verkürzter Linienweg zwischen Pfeifferswörth und Lanzvilla, ab dort weiter als Linie E nach Neuostheim

• Entfall der Haltestelle Fernmeldeturm

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kutzerweiher, Am Oberen Luisenpark, Luisenpark/Technoseum, Carl-Benz-Stadion, Hochschulen des Bundes, Rudi-Baerwind-Platz und Neuostheim

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:47