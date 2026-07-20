Limburgerhof – Von Madrid nach Lissabon – Hildegard und Ansgar Schreiner radeln für den guten Zweck – Reisebericht am 13.08.26 in Limburgerhof

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Hildegard und Ansgar Schreiner sammeln bei ihrer siebten Benefiz-Radtour über 2000 Euro Spenden. Bei Vorträgen im Herbst berichten sie von ihrem Abenteuer. Schon zum siebten Mal sind Hildegard und Ansgar Schreiner aus Limburgerhof für den guten Zweck auf ihre Räder gestiegen. Von Madrid nach Lissabon führte ihre diesjährige Benefiz-Pilgerradtour, fast 900 Kilometer über gut zwei Wochen. Am Ende der Reise waren es genau 896 gefahrene Kilometer und 7353 Höhenmeter. Die Spendensumme liegt inzwischen bei über 2000 Euro. Das Geld kommt zwei Projekten in der Region zugute: dem Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis zugunsten des geplanten Hospizneubaus in Maxdorf und der Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei Hl. Christophorus in Waldsee. Gestartet ist das Ehepaar am 12. Mai in Madrid, begleitet von einem heftigen Gewitter mit Hagel gleich am ersten Tag. Es folgten Etappen mit klirrender Kälte auf den Passhöhen der iberischen Meseta, sengender Hitze in der Extremadura und immer wieder freundlichen Begegnungen am Wegesrand. In Ávila besichtigten die beiden die Wirkungsstätte der Heiligen Theresa, in Fatima erlebten sie die Pfingstfeierlichkeiten am bedeutenden portugiesischen Wallfahrtsort mit internationaler Messe und eucharistischer Prozession.

Von den Herausforderungen unterwegs erzählt Ansgar Schreiner in seinen Reiseberichten immer wieder mit Humor. Über den dritten Tag, an dem es gleich morgens ohne Frühstück in elf Prozent Steigung ging, schreibt er: „Mehr als einmal haben uns die LKW-Wellen und der Wind fast vom Rad geholt.“ Mehrfach konnten die Radler Stürze nur mit Mühe vermeiden. Mehrere Tage waren von identischen Abläufen geprägt: „Hitzeanstieg, Wege-Anstieg mit endlosen Serpentinen und immer, wenn Du denkst, Du hast nach der nächsten Kurve oder Kehre den Gipfelpunkt erreichst und bist oben, wartet das nächste oben“, so Ansgar Schreiner über die körperlichen Herausforderungen der Benefiz-Radtour. Nicht nur die Anstrengung, auch die Gastfreundschaft der Menschen blieb den beiden in Erinnerung. Als jemand Ansgar Schreiner unterwegs unvermittelt anschob und mit einem „¡Buen Camino!“ wieder verschwand, notierte er danach nur: „So viel Herz unterwegs!“ Und auch kulinarisch blieben Erinnerungen: Für zwei Bier, eine Flasche Wein, drei Tapas und ein Menü zahlte das Paar in Portugal 35 Euro, wie Ansgar Schreiner augenzwinkernd festhielt, „da gibt man gerne und großzügig Trinkgeld: Obrigada.“

Von ihren Erlebnissen berichten Hildegard und Ansgar Schreiner in den kommenden Monaten auch persönlich. Den Anfang macht ein Vortrag am 13. August um 15.30 Uhr im Pfarrheim Limburgerhof, im Rahmen eines Seniorennachmittags. Ein zweiter Termin ist voraussichtlich für September im Pfarrheim Maxdorf geplant. Dieser Vortrag steht im Zusammenhang mit dem dort geplanten Hospiz von Dr. Frieß, für das ein Teil des Spendenerlöses bestimmt ist. Die Schirmherrschaft für den Maxdorfer Vortrag übernimmt der Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuß. Weitere Details werden derzeit noch abgestimmt. Und die beiden planen eine Fortsetzung. Vielleicht geht es 2027 über den portugiesischen Teil des Jakobswegs bis nach Santiago de Compostela.

Wer die Arbeit von Hildegard und Ansgar Schreiner unterstützen möchte, kann dies weiterhin über folgendes Konto tun:

Kontoinhaber: Hildegard und Ansgar Schreiner

Bank: Sparda-Bank Südwest eG

IBAN: DE52 5509 0500 0100 4810 76

BIC: GENODEF1S01

Verwendungszweck: „Radspende“

Quelle

Bildnachweis: Schreiner

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 15:02