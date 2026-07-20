Landau – Wertstoffhof schließt bei Hitzewarnungen früher

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes gelten angepasste Zeiten – EWL bittet darum, vor Anlieferung aktuelle Infos auf der Homepage zu prüfen

Landau. Bei Hitzewarnungen der Warnstufe 2 des Deutschen Wetterdienstes gelten künftig am Wertstoffhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) Am Hölzel 28 verkürzte Öffnungszeiten. Der Wertstoffhof bleibt dann nur bis 13 Uhr statt bis 16.30 Uhr geöffnet, die Mittagspause entfällt. Der EWL informiert auf seiner Homepage über die jeweils aktuellen Zeiten. Bürgerinnen und Bürger sollten diese Hinweise vor einer Anlieferung prüfen.

Der Deutsche Wetterdienst gibt über die Website www.hitzewarnungen.de amtliche Hitzewarnungen heraus, wenn Hitze zu einer Gefahr für die Gesundheit werden kann. Die Warnungen erscheinen für den aktuellen Tag und den Folgetag jeweils morgens bis spätestens 10 Uhr. Dabei berücksichtigt der Wetterdienst unter anderem die Belastung am Tag und in der Nacht.

„Unsere Mitarbeitenden auf dem Wertstoffhof arbeiten überwiegend im Freien und auf befestigten Flächen, die sich bei hohen Temperaturen stark aufheizen“, sagt Gönül Kuru, Vorstandsreferentin und Pressesprecherin des EWL. „Bei Hitzewarnungen der Warnstufe 2 werden wir die Öffnungszeiten deshalb anpassen. Wir halten wir den Wertstoffhof dabei aber bis 13 Uhr offen, damit Anlieferungen weiterhin möglich bleiben.“

Der EWL bittet Bürgerinnen und Bürger, bei hohen Temperaturen möglichst die kühleren frühen Tageszeiten für Anlieferungen zu nutzen. Wer unsicher ist, ob es eine Hitzewarnung gibt oder welche Öffnungszeiten aktuell gelten, sollte vor der Anfahrt die Homepage des EWL unter www.ew-landau.de prüfen. So lassen sich unnötige Wege vermeiden. Anlieferungen sollten spätestens 15 Minuten vor der jeweiligen Schließzeit erfolgen.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Er ist verantwortlich für Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung in Landau und nimmt außerdem die Aufgaben des städtischen Bauhofs wahr. Der EWL betreut 16.000 Haushalte im Stadtgebiet, 275 Kilometer Abwasserkanäle und die beiden Kläranlagen. Jede Woche werden rund 120 Kilometer Straßen und 40.000 Quadratmeter auf Plätzen und in der Fußgängerzone gereinigt.

Quelle:

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau A.ö.R.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:46