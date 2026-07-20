Landau – Stadtverwaltung Landau informiert – Stadtbibliothek bleibt am Samstag, 25. Juli, geschlossen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalengpasses bleibt die Stadtbibliothek Landau am Samstag, 25. Juli, geschlossen. Der Rückgabecontainer steht an diesem Tag ebenfalls nicht zur Verfügung. Leihfristen, die am 25. Juli enden, werden automatisch bis Dienstag, 28. Juli, verlängert. Am Montag, dem 27. Juli, öffnet die Stadtbibliothek wieder nach den Sommeröffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr. Die Stadtverwaltung Landau dankt allen Nutzerinnen und Nutzern der Einrichtung für ihr Verständnis.
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Symbolbild: Stadt Landau
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 16:36