Kaiserslautern / A6 – Fahrbahninstandsetzung zwischen der AS Kaiserslautern-Einsiedlerhof und dem AD Kaiserslautern startet in Kürze

Kaiserslautern / A6 / MRN-Nachbarschaft – Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt in der Zeit von Montag 20. Juli 2026, bis voraussichtlich April 2027 im Zuge der A6 zwischen der Anschlussstelle (AS) Kaiserslautern-Einsiedlerhof und dem Autobahndreieck (AD) Kaiserslautern in beide Fahrtrichtungen die Fahrbahn instandsetzen. Im Rahmen der umfangreichen Maßnahme werden die Asphaltdeckschicht erneuert und Fahrbahnmarkierungsarbeiten ausgeführt. Die Gesamtmaßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt und soll, geeignete Witterung und ein planmäßiger Bauablauf vorausgesetzt, im April 2027 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wird im oben genannten Streckenabschnitt von Anfang September 2026 bis voraussichtlich Ende September 2026 die Asphaltdeckschicht der Richtungsfahrbahn Mannheim auf einer Streckenlänge von rund 5,7 Kilometern erneuert. Im Anschluss daran wird in der Zeit von Mitte Oktober 2026 bis voraussichtlich Mitte November 2026 im Rahmen des zweiten Bauabschnittes die Asphaltdeckschicht der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn Saarbrücken auf gleicher Streckenlänge erneuert. Die Instandsetzung der Fahrbahn im Bereich der AS Kaiserslautern-West in beiden Fahrtrichtungen erfolgt witterungsbedingt nach der Winterpause im Frühjahr 2027 im Rahmen des dritten und vierten Bauabschnittes.

Über den Fortgang der Arbeiten und den Beginn der weiteren Bauabschnitte werden wir im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie gewohnt baubegleitend informieren.

Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, wird in der Zeit von Montag, 20. Juli 2026, bis Ende August 2026 im Rahmen von Tages- und Nachtbaustellen die Baustellenverkehrsführung eingerichtet und werden zwei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Während des Aufbaus der Verkehrssicherung wird der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen zeitweise einstreifig am Baufeld vorbeigeführt.

Nach Einrichtung der Baustellenverkehrsführung wird der Verkehr Ende August 2026 für die Dauer der Arbeiten im ersten Bauabschnitt komplett auf die Richtungsfahrbahn Saarbrücken umgelegt. Hier stehen den Verkehrsteilnehmenden zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim und zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken zur Verfügung.

Nach Abschluss der Arbeiten im ersten Bauabschnitt wird die Baustellenverkehrsführung für die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt umgebaut, und der Verkehr wird vollständig auf die bereits instandgesetzte Richtungsfahrbahn Mannheim umgelegt, sodass Mitte Oktober 2026 die Instandsetzungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Saarbücken beginnen können. Während der Arbeiten stehen den Verkehrsteilnehmenden weiterhin zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim und zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Arbeiten steht der oben genannte Streckenabschnitt den Verkehrsteilnehmenden wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH investiert rund 5,7 Millionen Euro in das Bauprojekt; die Kosten trägt der Bund.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle:

Die Autobahn GmbH des Bundes I Niederlassung West

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 12:39