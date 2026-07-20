  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.07.2026, 12:39 Uhr

Kaiserslautern / A6 – Fahrbahninstandsetzung zwischen der AS Kaiserslautern-Einsiedlerhof und dem AD Kaiserslautern startet in Kürze

Kaiserslautern / A6 / MRN-Nachbarschaft – Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt in der Zeit von Montag 20. Juli 2026, bis voraussichtlich April 2027 im Zuge der A6 zwischen der Anschlussstelle (AS) Kaiserslautern-Einsiedlerhof und dem Autobahndreieck (AD) Kaiserslautern in beide Fahrtrichtungen die Fahrbahn instandsetzen. Im Rahmen der umfangreichen Maßnahme werden die Asphaltdeckschicht erneuert und Fahrbahnmarkierungsarbeiten ausgeführt. Die Gesamtmaßnahme ist in vier Bauabschnitte unterteilt und soll, geeignete Witterung und ein planmäßiger Bauablauf vorausgesetzt, im April 2027 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des ersten Bauabschnitts wird im oben genannten Streckenabschnitt von Anfang September 2026 bis voraussichtlich Ende September 2026 die Asphaltdeckschicht der Richtungsfahrbahn Mannheim auf einer Streckenlänge von rund 5,7 Kilometern erneuert. Im Anschluss daran wird in der Zeit von Mitte Oktober 2026 bis voraussichtlich Mitte November 2026 im Rahmen des zweiten Bauabschnittes die Asphaltdeckschicht der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn Saarbrücken auf gleicher Streckenlänge erneuert. Die Instandsetzung der Fahrbahn im Bereich der AS Kaiserslautern-West in beiden Fahrtrichtungen erfolgt witterungsbedingt nach der Winterpause im Frühjahr 2027 im Rahmen des dritten und vierten Bauabschnittes.

Über den Fortgang der Arbeiten und den Beginn der weiteren Bauabschnitte werden wir im Rahmen unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie gewohnt baubegleitend informieren.

Bevor die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, wird in der Zeit von Montag, 20. Juli 2026, bis Ende August 2026 im Rahmen von Tages- und Nachtbaustellen die Baustellenverkehrsführung eingerichtet und werden zwei Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Während des Aufbaus der Verkehrssicherung wird der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen zeitweise einstreifig am Baufeld vorbeigeführt.

Nach Einrichtung der Baustellenverkehrsführung wird der Verkehr Ende August 2026 für die Dauer der Arbeiten im ersten Bauabschnitt komplett auf die Richtungsfahrbahn Saarbrücken umgelegt. Hier stehen den Verkehrsteilnehmenden zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim und zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken zur Verfügung.

Nach Abschluss der Arbeiten im ersten Bauabschnitt wird die Baustellenverkehrsführung für die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt umgebaut, und der Verkehr wird vollständig auf die bereits instandgesetzte Richtungsfahrbahn Mannheim umgelegt, sodass Mitte Oktober 2026 die Instandsetzungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Saarbücken beginnen können. Während der Arbeiten stehen den Verkehrsteilnehmenden weiterhin zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim und zwei verengt geführte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken zur Verfügung. Nach Abschluss dieser Arbeiten steht der oben genannte Streckenabschnitt den Verkehrsteilnehmenden wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH investiert rund 5,7 Millionen Euro in das Bauprojekt; die Kosten trägt der Bund.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich sowie um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle:
Die Autobahn GmbH des Bundes I Niederlassung West

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 12:39

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.