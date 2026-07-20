Heidelberg – Verabschiedung von Pfarrerin Dr. Verena Schlarb

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 26. Juli 2026, um 16:00 Uhr wird Pfarrerin Dr. Verena Schlarb im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen offiziell von Dekan Dr. Christof Ellsiepen aus ihrem Amt in der Evangelischen Kirche in Heidelberg verabschiedet.

Die vielfältigen musikalischen Ensembles der Kreuzgemeinde gestalten den Festgottesdienst mit, Kinder sind parallel zu einem ökumenischen Kindergottesdienst als Sommerabschluss vor den Schulferien eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang mit Grußworten statt. Herzliche Einladung an alle, die sich von Pfarrerin Schlarb verabschieden möchten.

Dr. Verena Schlarb ist seit 2018 Pfarrerin der evangelischen Kreuzgemeinde in Heidelberg-Wieblingen, die auch den Sitz des Popkantorats der Evangelischen Kirche in Heidelberg beheimatet. Aufgrund ihrer jüngst erfolgten Wahl zur Dekanin wechselt sie in den Stadtkirchenbezirk Mannheim, wo Sie nach den Sommerferien ihren Dienst in der Evangelischen Kirche in Mannheim antreten wird.

Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:01