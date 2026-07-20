Heidelberg – Erlebnisführungen im August 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf den Spuren der Nachtwächter

Stündlich war der Ruf des Nachtwächters in den Gassen der einstigen Residenzstadt am Neckar zu hören. Jetzt schallt er erneut durch die Straßen während der geführten Spaziergänge mit dem Heidelberger Nachtwächter. Unterhaltsam teilt er Geschichten aus den nächtlichen Straßen Heidelbergs mit, erzählt von der Vergangenheit der Stadt, ihren Wegen und Plätzen, den einheimischen Persönlichkeiten und den schönsten Anekdoten. 90 Minuten

01.08.2026, 20:30 Uhr

03.08.2026, 20:30 Uhr

05.08.2026, 20:30 Uhr

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29.08.2026, 20:30 Uhr

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Neue Geschichten vom Nachtwächter – Henker, Bänker, Halsabschneider

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

04.08.2026, 20:30 Uhr

07.08.2026, 20:30 Uhr

11.08.2026, 20:30 Uhr

14.08.2026, 20:30 Uhr

18.08.2026, 20:30 Uhr

21.08.2026, 20:30 Uhr

25.08.2026, 20:30 Uhr

28.08.2026, 20:30 Uhr

Rundgang mit der Henkersfrau

Begleiten Sie die Henkersfrau durch die geheimnisvollen Winkel der Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet: „Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig wieder.“ 90 Minuten.

01.08.2026, 11:00 Uhr

02.08.2026, 11:00 Uhr

08.08.2026, 11:00 Uhr

09.08.2026, 11:00 Uhr

15.08.2026, 11:00 Uhr

16.08.2026, 11:00 Uhr

22.08.2026, 11:00 Uhr

23.08.2026, 11:00 Uhr

29.08.2026, 11:00 Uhr

30.08.2026, 11:00 Uhr

Preise für alle Führungen:

Erwachsene: 15,90 Euro

Schüler & Studenten: 10,90 Euro

Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro

Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg

Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)

Foto:

Auf den Spuren der Nachtwächter: Christoph Blüthner

Quelle:

Erlebnisführungen Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 08:52