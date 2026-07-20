Heidelberg – Erlebnisführungen im August 2026

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf den Spuren der Nachtwächter
Stündlich war der Ruf des Nachtwächters in den Gassen der einstigen Residenzstadt am Neckar zu hören. Jetzt schallt er erneut durch die Straßen während der geführten Spaziergänge mit dem Heidelberger Nachtwächter. Unterhaltsam teilt er Geschichten aus den nächtlichen Straßen Heidelbergs mit, erzählt von der Vergangenheit der Stadt, ihren Wegen und Plätzen, den einheimischen Persönlichkeiten und den schönsten Anekdoten. 90 Minuten
01.08.2026, 20:30 Uhr
03.08.2026, 20:30 Uhr
05.08.2026, 20:30 Uhr
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29.08.2026, 20:30 Uhr
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Neue Geschichten vom Nachtwächter – Henker, Bänker, Halsabschneider
Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.
04.08.2026, 20:30 Uhr
07.08.2026, 20:30 Uhr
11.08.2026, 20:30 Uhr
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18.08.2026, 20:30 Uhr
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28.08.2026, 20:30 Uhr
Rundgang mit der Henkersfrau
Begleiten Sie die Henkersfrau durch die geheimnisvollen Winkel der Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet: „Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig wieder.“ 90 Minuten.
01.08.2026, 11:00 Uhr
02.08.2026, 11:00 Uhr
08.08.2026, 11:00 Uhr
09.08.2026, 11:00 Uhr
15.08.2026, 11:00 Uhr
16.08.2026, 11:00 Uhr
22.08.2026, 11:00 Uhr
23.08.2026, 11:00 Uhr
29.08.2026, 11:00 Uhr
30.08.2026, 11:00 Uhr
Preise für alle Führungen:
Erwachsene: 15,90 Euro
Schüler & Studenten: 10,90 Euro
Kinder (6-12 Jahre): 7,90 Euro
Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz Rathauseingang, 69117 Heidelberg
Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)
Foto:
Auf den Spuren der Nachtwächter: Christoph Blüthner
Quelle:
Erlebnisführungen Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 08:52