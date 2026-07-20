Frankenthal – Einbruch in Gartenlaube

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum 19.07.2026 brachen bislang unbekannte Täter zwei Gartenlauben in der Kleingartenanlage in der Nordendstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fahrrad und ein Akku für eine Solaranlage entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:22