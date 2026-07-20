Eberbach – TVE Eberbach U16 gewinnt Benefizturnier in Heidelberg-Wieblingen

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die U16-Basketballmannschaft des TV Eberbach hat bei einem Benefizturnier in Heidelberg-Wieblingen einen großartigen Erfolg gefeiert. Das Turnier brachte zahlreiche starke Nachwuchsteams aus der Region zusammen.

Gegen namhafte Mannschaften aus Wiesloch, Ladenburg und Kirchheim zeigte das Team des TV Eberbach hervorragende Leistungen. Mit großem Einsatz, Teamgeist und spielerischer Klasse sicherte sich die U16 am Ende verdient den Turniersieg. Doch damit nicht genug: Auch den Shooting Contest entschieden die Eberbacher für sich und unterstrichen damit ihre Treffsicherheit.

Der TV Eberbach bedankt sich herzlich bei allen Organisatoren für die gelungene Veranstaltung und gratuliert der Mannschaft zu diesem tollen Erfolg. Trainerin Marlene Koblenz zeigte sich zu Frieden und ist Stolz für die tolle Leistung der Mannschaft.

Ein besonderer Dank gilt außerdem den Stadtwerken Eberbach, die das Team mit einem neuen Trikotsatz ausgestattet haben. Mit ihrer Unterstützung tragen sie einen wichtigen Teil zur Förderung des Basketball-Nachwuchses in Eberbach bei.

Qulle: TV 1846 Eberbach e.V

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 08:44