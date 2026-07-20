Bobenheim-Roxheim – Verkehrsgefährdung

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19.07.2026, gegen 18.30 Uhr, wurde von einem Zeugen gemeldet, dass auf der L 523 von Worms nach Bobenheim-Roxheim vor ihm ein Pkw mit etwa 15 km/h fahren würde, weiterhin habe dieser bereits einen schwarzen VW Passat Kombi sowie einen Motorradfahrer gefährdet, als er bei deren Überholvorgang urplötzlich nach links ausgeschert wäre, ohne dass es allerdings zu einem Unfall kam. Durch die eingesetzte Streife konnte der betreffende Pkw kontrolliert werden. Da sich der Pkw-Fahrer, ein 65-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim, augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Frankenthal bittet in diesem Zusammenhang insbesondere den Fahrer des schwarzen VW Passat sowie den Motorradfahrer, welche durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise hinsichtlich der bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 09:34