Billigheim – Pedelec-Fahrer gefährdet – Zeugen gesucht

Billigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Donnerstag, 2.

Juli, auf der Landesstraße 526 zwischen Billigheim und Allfeld ereignet hat. Gegen 18:25 Uhr war ein Mann mit seinem Pedelec in Richtung Allfeld unterwegs, als er von drei Pkw überholt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überholten die ersten beiden Fahrzeuge den Radfahrer ordnungsgemäß. Der Fahrer des dritten Pkw, bei dem es sich um ein schwarzes Mercedes-Benz Cabrio gehandelt haben soll, überholte den Pedelec-Fahrer jedoch mit sehr geringem Abstand und scherte knapp vor diesem wieder ein. Als der Radfahrer dem Autofahrer daraufhin gestikulierte, hielt dieser an. Es kam zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Autofahrer plötzlich rückwärtsgefahren sein. Der Pedelec-Fahrer konnte eine Kollision nur verhindern, indem er in den Straßengraben sprang. Sein Fahrrad fiel hierbei auf die Fahrbahn. Der Autofahrer fuhr mit einem Hinterrad über das Vorderrad des Pedelecs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Radfahrer blieb unverletzt. An seinem Pedelec entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Der unbekannte Autofahrer wird als etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut, heller Teint, mit Schnauzbart und kurzen Haaren beschrieben. Er soll ein schwarzes Mercedes-Benz Cabrio gefahren haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:53