Adelsheim – Betrunken am Steuer

Adelsheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Autofahrer muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag in Adelsheim mit einer Anzeige rechnen. Der 49-Jährige war gegen 2:30 Uhr mit seinem Seat in der Marktstraße unterwegs und wurde im Bereich des Kreisverkehrs zur Unteren Austraße kontrolliert. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 20. Juli 2026, 13:31