Weinheim – Parkhaus für Kerwe-Anwohner kostenlos

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Angebot der Stadt – Reservierungen ab Dienstag, 21. Juli möglich
Anlieger des Weinheimer Kerwe-Gebietes rund um Marktplatz, Hutplatz und Gerberbachviertel können in diesem Jahr wieder das Angebot der Stadtverwaltung
nutzen und über die Kerwezeit vom 5. bis 11. August kostenlos im Dürreplatz-Parkhaus parken.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab Dienstag, 21. Juli, 8 Uhr unter Angabe
von Familienname, Vorname, kompletter Anschrift und Kfz-Kennzeichen per E-Mail
(verkehrsabteilung@weinheim.de) oder telefonisch unter 06201/82 296 einen Stellplatz reservieren.
Zu beachten ist, dass vorher eingehende Reservierungen nicht berücksichtigt werden und pro Haushalt nur eine
Karte abgegeben werden kann.
An den genannten Tagen kann im Parkhaus zu jeder Zeit ein- und ausgefahren werden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:28