Weinheim – Baumschnitt an der „Bismarckeiche“ und in der Bahnhofstraße



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtbäume müssen gepflegt werden, wenn sie gesund bleiben und alt

werden sollen.

Daher nimmt die die Grünflächenabteilung der Weinheimer Stadtverwaltung in der Woche nach dem 19. Juli Baumschnittarbeiten an zwei Stellen in

der Stadt vor. Die Arbeiten sorgen zweitweise für leichte Einschränkungen im Straßenverkehr.

Voraussichtlich am Montag, 20. Juli, wird die so genannte. "Bismarckeiche" an der B3/

Höhe Einmündung Alte Postgasse bearbeitet. Für diese Maßnahme muss eine

Fahrtrichtung auf der B3 gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Norden wird an der

Kreuzung Stadthalle über die Birkenauer Talstraße, Grundelbachstraße in die

Bahnhofstraße umgeleitet.



Voraussichtlich am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Juli, werden die Bäume entlang der

Bahnhofstraße zurückgeschnitten. Dafür wird in der Bahnhofstraße eine Einbahnregelung

"von unten nach oben" eingerichtet, also von der B3 in Richtung Dürreplatz. Für die

Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Grundelbachstraße und Birkenauer Talstraße

ausgeschildert.

Die Parkhäuser bleiben grundsätzlich erreichbar, teilweise jedoch nur aus

einer Richtung. Die Parkplätze entlang der Straße müssen abschnittsweise gesperrt

werden. Die betroffenen Einzelhändler und Anwohner wurden von der Stadt im Vorfeld

bereits informiert.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:31