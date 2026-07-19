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Bismarckeiche
19.07.2026, 22:31 Uhr

Weinheim – Baumschnitt an der „Bismarckeiche“ und in der Bahnhofstraße

Bismarckeiche
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtbäume müssen gepflegt werden, wenn sie gesund bleiben und alt
werden sollen.

Daher nimmt die die Grünflächenabteilung der Weinheimer Stadtverwaltung in der Woche nach dem 19. Juli Baumschnittarbeiten an zwei Stellen in
der Stadt vor. Die Arbeiten sorgen zweitweise für leichte Einschränkungen im Straßenverkehr.

Voraussichtlich am Montag, 20. Juli, wird die so genannte. "Bismarckeiche" an der B3/
Höhe Einmündung Alte Postgasse bearbeitet. Für diese Maßnahme muss eine
Fahrtrichtung auf der B3 gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Norden wird an der
Kreuzung Stadthalle über die Birkenauer Talstraße, Grundelbachstraße in die
Bahnhofstraße umgeleitet.

Bäume Bahnhofstraße
Voraussichtlich am Dienstag, 21. und Mittwoch, 22. Juli, werden die Bäume entlang der
Bahnhofstraße zurückgeschnitten. Dafür wird in der Bahnhofstraße eine Einbahnregelung
"von unten nach oben" eingerichtet, also von der B3 in Richtung Dürreplatz. Für die
Gegenrichtung wird eine Umleitung über die Grundelbachstraße und Birkenauer Talstraße
ausgeschildert.

Die Parkhäuser bleiben grundsätzlich erreichbar, teilweise jedoch nur aus
einer Richtung. Die Parkplätze entlang der Straße müssen abschnittsweise gesperrt
werden. Die betroffenen Einzelhändler und Anwohner wurden von der Stadt im Vorfeld
bereits informiert.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:31

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