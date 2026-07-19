  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Blutbuche
19.07.2026, 12:45 Uhr

Speyer – Blutbuche am Spielplatz „Spinne“ im unteren Domgarten muss in den kommenden Wochen gefällt werden

BlutbucheSpeyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine der markantesten Blutbuchen im unteren Domgarten muss in den kommenden Wochen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Wie die Abteilung Stadtgrün mitteilt, ergab ein aktuelles baumstatisches Fachgutachten gravierende Mängel an der Stand- und Bruchsicherheit des prägenden Großbaums. Da sich die Buche in unmittelbarer Nähe des stark frequentierten Kinderspielplatzes „Spinne“ sowie angrenzender Liegewiesen befindet, ist schnelles Handeln zur Gefahrenabwehr unumgänglich.

Dramatischer Einbruch der Statik

Der Zustand des Baumes (Stammumfang: knapp 4 Meter, Höhe: über 28 Meter) wird von der Stadtverwaltung bereits seit mehreren Jahren messtechnisch überwacht. Während bei den Untersuchungen in den Jahren 2023 und 2024 vor allem die Standsicherheit der Wurzelplatte infolge von Pilzbefall abnahm, hat sich die Situation inzwischen drastisch verschärft.

Bei einer erneuten messtechnischen Untersuchung am 25. Juni 2026 stellten die Fachleute fest, dass holzzersetzende Schadpilze den Stammfuß inzwischen massiv geschädigt haben. Erstmals ist nun auch die Bruchsicherheit des Stammes erheblich beeinträchtigt. Zudem zeigt der Baum deutliche Absterbeerscheinungen in der Krone und verfügt aufgrund seiner stark nachgelassenen Vitalität über keine ausreichenden biologischen Abwehr- oder Kompensationskräfte mehr. Das erforderliche baumstatische Sicherheitssoll wird in allen Bereichen deutlich unterschritten.

Sicherheit der Kinder hat oberste Priorität

Das Fachgutachten zeigte als theoretische Zwischenlösung einen drastischen Kronenrückschnitt um sechs Meter auf, um die Fällung bis in den Spätherbst zu verschieben. Aufgrund des sensiblen Standortes unmittelbar am beliebten und stark frequentierten Spielplatz „Spinne“ hat sich die Abteilung Stadtgrün entschieden kein Risiko einzugehen und zeitnah zu fällen. Ein Teilrückschnitt würde die akute Gefahr für spielende Kinder und Passanten nicht zuverlässig und dauerhaft bannen. Der Baum ist fachlich nicht mehr zu retten.

„Die Fällung dieser markanten Blutbuche schmerzt uns sehr. Sie prägt den unteren Domgarten seit vielen Jahrzehnten. Doch die Sicherheit der Menschen – insbesondere der vielen Kinder und Familien am Spielplatz ‚Spinne‘ – hat für uns oberste Priorität“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Die Ergebnisse des Fachgutachtens sind eindeutig und lassen uns keine andere verantwortbare Entscheidung. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Zugleich werden wir mit einer Ersatzpflanzung dafür sorgen, dass der Charakter des Domgartens auch in Zukunft erhalten bleibt.“

Umfassende Prüfung des Artenschutzes

Die Fällung eines so prägenden Großbaums mitten in den Sommermonaten ist eine tiefgreifende, aber unvermeidbare Maßnahme. Selbstverständlich wird vor Beginn der Arbeiten eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. Dabei wird der Baum intensiv auf eine aktuelle Nutzung durch besonders geschützte Tierarten, etwa brütende Vögel oder Fledermäuse, untersucht, um sämtliche rechtlichen Vorgaben strikt einzuhalten.

Die genauen Fälltermine in den kommenden Wochen werden rechtzeitig bekannt gegeben, da es während der Arbeiten zu temporären Absperrungen im Bereich des Spielplatzes kommen kann. Eine adäquate Ersatzpflanzung an gleicher Stelle ist bereits fest eingeplant, damit der Charakter des unteren Domgartens langfristig erhalten bleibt.

Bildnachweis: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 12:45

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.