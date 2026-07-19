Rauenberg – Ein Glas zu viel? Betrunkene Radfahrerin kracht mitten in Schaufenster

Raubenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)Ein Glas zu viel? Betrunkene Radfahrerin kracht mitten in Schaufenster

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend (gegen 22:50 Uhr) in Rauenberg ereignet. Eine 53-jährige Radfahrerin verlor offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrrad und krachte direkt in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts.

Die Frau war auf der Wieslocher Straße in Richtung Rotenberger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Hauptstraße eigentlich nach links abbiegen. Stattdessen geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen das Schaufenster. Die Scheibe zersplitterte, die Radfahrerin stürzte zu Boden.

Bei dem Unfall erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Dort stellte sich heraus, dass die Frau mit rund 1,6 Promille unterwegs gewesen war. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Radfahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Feuerwehr Rauenberg sicherte die zerstörte Schaufensterscheibe provisorisch. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Kosten für den Schaden muss die Unfallverursacherin voraussichtlich selbst tragen.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das örtlich zuständige Polizeirevier Wiesloch

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 11:08