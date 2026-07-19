Neulußheim – Verdächtiger Fund am See löst Polizeieinsatz aus – Spezialisten geben schnell Entwarnung

Neulußheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein verdächtiger Gegenstand hat am Samstagmittag einen Polizeieinsatz am Kleinen Eichelgartensee in Neulußheim ausgelöst. Ein aufmerksamer Spaziergänger entdeckte das Objekt gegen 12.30 Uhr und informierte vorsorglich die Polizei, da er eine mögliche Gefährdung nicht ausschließen konnte.

Polizeibeamte überprüften den Fund gemeinsam mit hinzugezogenen Spezialisten. Nach kurzer Untersuchung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Bei dem vermeintlich gefährlichen Gegenstand handelte es sich lediglich um einen Druckluftbehälter eines Fahrzeugs. Von ihm ging keinerlei Gefahr aus.

Wie der Druckluftbehälter in den Bereich des Sees gelangte, ist derzeit unklar. Der Polizeieinsatz konnte nach der Überprüfung zügig beendet werden.

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 11:16