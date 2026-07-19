Mosbach – Mosbacher Sommer: Keine Angst vorm bösen Wolf(f) Ein altbekanntes Märchen neu inszeniert von Sergej Gößner



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 28. Juli, um 17:00 Uhr, präsentiert die Badische Landesbühne im Rahmen des

Mosbacher Sommers das Stück „Rotkäppchen und Herr Wolff“.

Die moderne Märchenadaption von Sergej Gößner findet im Burggraben Neckarelz statt. Der Einlass beginnt gegen 16:15 Uhr.

Das Stück geht ca. 70 Minuten, es findet keine Pause statt.

Panik im Märchenwald. Plötzlich ist Herr Wolff aus dem Dunkelwald aufgetaucht. Die Einwohner*innen des

Märchenwalds haben gewaltige Angst vor diesem Fremden und als die sieben Geißlein verschwinden, gibt

es nur einen Verdacht für den Verantwortlichen. Oder sind die sieben Geißlein wirklich nur im Urlaub?

Nur Rotkäppchen fürchtet sich nicht vor ihm und fragt sich, ob man ihn vielleicht doch zuerst kennenlernen

sollte, bevor man urteilt. Vielleicht ist er gar nicht böse, sondern einfach nur einsam und auf der Suche nach

Anschluss?

Auf dem Weg zur Großmutter lernt sie Herrn Wolff als einen charmanten Mann mit Zylinder und Schal

kennen. Er ist in Wirklichkeit nicht so furchteinflößend, wie die Erzählungen es berichten.

Das Stück vermittelt spielerisch und mit viel Humor, dass Offenheit und Freundschaft die Angst vor dem

Unbekannten besiegen können.

Gespielt wird das Theaterstück mit einem Ensemble aus Annamae Endtinger, Michaela Finkbeiner, Kim

Vanessa Földing, Jonathan Parr und Simon Wenigerkind.

Die Inszenierung ist von Linda Bockmeyer und um Bühne und Kostüm kümmert sich Christian Robert Müller.

Die Altersempfehlung ist ab 6 Jahren.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz, Tel.: 06261/91880, bei allen

bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de und an der Tageskasse.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Theaterstück in die Alte Mälzerei verlegt. Dies kann man am

Veranstaltungstag unter www.mosbach.de oder über das Wetter-Telefon 06261 – 82 333 erfahren.

Quelle: Stadt Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:23