Mannheim – Mannheim singt!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Festival für Gesang und Chöre begeistert Menschen. Vom 2. bis zum 11. Oktober verwandelt sich Mannheim in eine klingende Bühne voller Stimmen, Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse.

Bei „Mannheim singt“ kommen aus der Metropolregion Rhein-Neckar zahlreiche Chöre zusammen und machen die Stadt zu einem lebendigen Festival der Musik und Gemeinschaft.

Über 60 Vereine, Institutionen und Einrichtungen, knapp 3000 Mitwirkende, darunter über 1000 Schülerinnen und Schüler, über 70 Veranstaltungen – das Projekt „Mannheim singt“ nimmt nicht nur Gestalt an, sondern übertrifft schon jetzt die Erwartungen der Verantwortlichen und des Vereins „Mannheim singt“. „Mit einer so großartigen Resonanz hätten wir nicht gerechnet“, sagt Bürgermeister Thorsten Riehle, der das Festival federführend mit auf dem Weg gebracht hat. Unterstützt von der Heinrich-Vetter Stiftung begannen vor Monaten bereits die Vorbereitungen und Planungen. „Bis jetzt haben wir über 70 einzelne Veranstaltungen gelistet“, berichtet Antje Geiter von der Heinrich-Vetter Stiftung, „was uns vor allem freut, es sind viele Kinder und Jugendliche dabei.“

Geplant sind vielfältige Konzerte und Auftritte, Mitmach-Aktionen im öffentlichen Raum sowie überraschende Flashmobs, die Menschen zusammenbringen und die Freude am Singen in den Alltag tragen. Ob auf großen Bühnen, in Kirchen, auf Plätzen oder mitten in der Innenstadt – überall wird Musik zu hören sein. „Es ist uns wichtig, dass es sich hier nicht nur um ein Festival für Chöre handelt, sondern um ein Angebot, an dem sich alle beteiligen können. Ob jung oder alt, ob Mitglied in einem Chor oder Menschen, die einfach gerne mitsingen möchten, hier sind alle willkommen“, betont Thorsten Riehle.

So ermöglichen es beispielsweise die „Offenen Proben“ der beteiligten Chöre, Vereine und Institutionen allen Interessierten, einfach mal vorbeizuschauen und nach Lust und Laune mitzusingen. Auch an der singenden Mittagspause können sich alle beteiligen. Hier sind alle aufgerufen, ihre Mittagspause gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen mal etwas anders zu gestalten. Die Ergebnisse zeigt „Mannheim singt“ dann, wenn gewünscht, gerne auf den Social Media Kanälen des Chorfestivals.

„Mannheim singt“ versteht sich als Festival für alle Generationen – offen, vielfältig und voller Lebensfreude. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Altersgruppen und Lebenswelten kommen zusammen, um die verbindende Kraft der Musik zu feiern. So entsteht ein einzigartiges Gemeinschaftserlebnis, das weit über die einzelnen Veranstaltungen hinausstrahlt.

Um nur einige Höhepunkte des Chorfestivals zu nennen: Am 2. Oktober wird „Mannheim singt“ um 18 Uhr in der Kunsthalle Mannheim eröffnet. Am 3. Oktober lädt das Festival zur langen Nacht der Chöre in die Heilig-Geist-Kirche in Mannheim. Das Chorfestival Rhein-Neckar findet in der „Oper am Luisenpark“ statt. Zum Tag der Generationen treffen sich Chöre aus der ganzen Region im Herzogenriedpark. In der Konzertmuschel singen Jung und Alt, von Schulchören über Vereine und Kirchengemeinden. Von morgens bis abends gibt es ein abwechslungsreiches Repertoire von traditionellen Liedern bis zu hin zu modernen Arrangements.

Am 10. Oktober präsentieren sich Chöre in der Christuskirche Mannheim; zunächst mit dem Kindersingfestival ab 11 Uhr und später mit dem Konzert SWING: SWING: DANCE um 18 Uhr. Zum Mitsingen und Mitfeiern lädt die singende Innenstadt am 10. Oktober mit Flashmop und vielem mehr ein. Los geht es um 10 Uhr am Toulonplatz (rem) in Mannheim. Zum Abschlusskonzert am 11. Oktober um 19 Uhr in der Christuskirche Mannheim präsentieren sich viele Chöre, mit dabei ist außerdem die Gruppe „Anders“.

Flankiert wird „Mannheim singt“ von weiteren musikalischen Aktionen wie beispielsweise das Chorfestival Rhein-Neckar des Mannheimer Morgen in der „Oper am Luisenpark“ Mannheim, dem Rudelsingen im Mannheimer Capitol, vielen Konzerten auf dem Museumsschiff sowie in verschiedenen Kirchen, Hallen und Gemeindezentren, Filmvorführungen im Cinema Quadrat, dem Thekenchor auf Tour, Lesungen und vielem mehr. Am Rahmenprogramm können sich alle Chöre der Metropolregion Rhein-Neckar, Vereine, Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen beteiligen.

Begleitet wird die Chorwoche von einer Medienklasse des Lessinggymnasiums Mannheim.

Kontakt und Veranstalter

Veranstaltet wird das Chorfestival vom Verein Mannheim singt e.V, und dem Kulturamt Mannheim sowie der Heinrich-Vetter-Stiftung. Die Mannheimer Runde sowie die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord unterstützen das Festival.

Mannheim singt I mannheimsingt@heinrich-vetter-stiftung.de I Tel 0171 6418643 I

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Juli 2026, 22:02